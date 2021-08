První ligové dějství na pražské Letné naznačilo jisté možnosti. Tým při porážce 2:3 ukázal, že dovede zatopit i nejsilnějším týmům v lize. Zároveň se nevyhnul chybám, mnohdy velmi laciným, proto také nakonec prohrál.

„Myslím, že se nám povedlo podat důstojný výkon. Našli bychom i negativa, ale myslím, že výsledkově i herně jsme obstáli. Postrádali jsme víc kvality v útočné fázi, abychom si vytvořili ještě víc šancí. Hlavně ve druhém poločase jsme byli pasivnější, než jsme chtěli být. To nás podle mě stálo minimálně bod,“ vrátil se ještě k duelu na Letné Václav Jílek.

S Pardubicemi, které ve svém azylu ve vršovickém Ďolíčku na úvod remizovaly 2:2 s Karvinou, se dá očekávat jiný zápas, než byl ten na Spartě. Hanáci budou nejspíš nuceni daleko víc tvořit.

„Prohrávat v 60. minutě úvodního kola s Karvinou 0:2 a pak ještě sahat po vítězství, to by měla pro kluky být psychická vzpruha. Znovu si ukázali, že se vyplatí bojovat až do konce a věřit našemu hernímu stylu,“ míní pardubický kouč Jiří Krejčí.

„Pardubice byly největším překvapením soutěže, čekal jsem, že s adaptací budou mít větší problémy. S Karvinou ukázaly, že v trendu z minulé sezony pokračují,“ prohlásil Jílek. „Jejich tým je dlouhodobě pohromadě, chtějí hrát fotbal, prezentují se kvalitní konstruktivní hrou. Podpořeno je to zkušeností a kvalitou v zakončení. Je to nebezpečný soupeř,“ konstatuje olomoucký kouč, který má k dispozici takřka kompletní kádr. Mimo hru je jen dlouhodobě zraněný útočník Jakub Yunis a nově také záložník Lukáš Greššák. Klub oznámil, že kvůli problémům s třísly bude muset na operaci.

Do kondice se dostává obránce Václav Jemelka, fit už je pomalu i Pablo González, který nastoupil už v Praze a v závěru vstřelil jubilejní 1000. gól Sigmy v samostatné české lize.

„Máme pětadvacet hráčů do pole. Máme to jednodušší, že je z čeho vybírat. Pro ty, kteří nejsou v nominacích, je to složitější. Ale hráči jsou profesionálové a je potřeba, aby situaci akceptovali a ukázali na tréninku, nebo když dostanou příležitost, že patří na hřiště od začátku,“ řekl Jílek.

Ve vzájemných duelech v poslední sezoně si lépe vedli hráči Pardubic. V ďolíčku utkání skončilo 1:1, když David Huf vyrovnával doslova v poslední vteřině nastaveného času. V Olomouci na jaře vyhrály Pardubice 1:0 po chybě brankáře Mandouse a střele Ewertona do prázdné branky.

Na utkání mohou znovu i diváci. Povolená je polovina kapacity, což je v případě olomouckého stánku zhruba 6 tisíc míst. Nutné je ale potvrzení o bezinfekčnosti. (max. 7 dní starý PCR test, max. 72 hodin starý antigenní test, 14 dní od 2. dávky očkování, potvrzení o prodělání covid-19). Fanoušci také musejí mít na tribunách nasazené respirátory.

SK Sigma Olomouc - FK Pardubice

Výkop: sobota 31. července, 16:00.

Rozhodčí: Klíma – Antoníček, Dresler – Julínek (video).

Bilance: 2 0-1-1 1:2.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Sigma: Macík – Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý – Sedlák, Breite – Zahradníček, Daněk, Hála – Růsek.

Pardubice: Letáček – Prosek, Čihák, Toml, Čelůstka – Jeřábek – Kostka, Beran, Tischler, Cadu – Černý.