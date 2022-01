S Plzní to prozatím nevyšlo a napoprvé ani s Baníkem. Ten na Andrův stadion poslal nabídku okolo dvanácti milionů korun plus další bonusy.

„Zájem nás těší. Nabídka je velice zajímavá a jde z ní cítit, že má Baník o Vaška opravdu zájem,“ pochvaloval si hráčův agent Roman Brulík. „Pro nás je primární, že také po podzimní sezoně, která byla zásadně ovlivněna jeho zraněními a nemocemi, cítíme, že by mu trvalá změna prospěla,“ pokračoval Brulík.

Na začátku přípravy to nevypadalo, že by odchod Jemelky měl být nemyslitelný. „Jeho pozici výborně zvládl Michal Vepřek, takže bychom v případě Vencova přestupu nemuseli panikařit a za každou cenu někoho hledat, ale museli bychom to řešit směrem k létu,“ řekl tehdy kouč Václav Jílek, jenž má k dispozici také stopery Romana Hubníka, Víta Beneše a Florenta Poulola

Jenže šestadvacetiletý fotbalista má na Hané smlouvu platnou do roku 2024 a Olomouc se svého levonohého stopera nechce jen tak vzdát.

„Klub nabídku obdržel, Baníku Ostrava za ní poděkoval, momentálně však Václava Jemelku nehodlá uvolňovat,“ uvedla Sigma v krátkosti.

Je tak otázka, zda Baník pošle do Olomouce vylepšenou nabídku a jestli bude Sigma ochotna o odchodu klíčového hráče vůbec jednat. Do hry také můžou vstoupit další kluby.

„Jednali jsme s jedním klubem z druhé bundesligy, ten se ale rozhodl nabídku neposlat. Ještě je něco ze Skandinávie,“ prozradil Brulík.