Deset zápasů v řadě Sigma neprohrála. V sobotu si připsala druhou výhru za sebou. Mladou Boleslav porazila 2:0 po dobrém defenzivním výkonu. Trenér Jílek naordinoval svým svěřencům ideální taktiku a tým je tak před finišem základní části v boji o čtvrtou příčku.

Utkání 24. kola fotbalové FORTUNA:LIGY mezi SK SIgma Olomouc a FK Mladá Boleslav. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Souhlasíte, že se jednalo o výhru po nejslabším výkonu do ofenzivy?

Prvních třicet minut z naší strany bylo dobrých. Potom jsme se ale už nedostávali tolik do přechodových situací. Na hráčích byl tlak, že utkání musí zvládnout, protože jsme vedli o dva góly a ztratit můžete pouze vy, soupeř nemá co. Ale neměli jsme pak už takovou ofenzivní kontrolu a nebezpečnost, jak bych si představoval.

Zdálo se mi, že hráči nebyli aktivní a nenabízeli se.

To souvisí s tím, že hráči měli v podvědomí nezkazit a nevyveze je to do prostoru, není tam aktivita. Když si uvědomuji zápasy, kdy jsme prohrávali a chtěli to změnit, tak jsme byli aktivní, teď to bylo o tom neudělat chybu, což bylo takové první přikázání. V tom je prostor pro zlepšení, abychom šli v těchto zápasech dál a rozhodli je třetí brankou.

Naopak s defenzivou musíte být spokojen.

Právě o to víc tam bylo dobré defenzivní organizovanosti a pracovitosti hráčů. Vyjma dvou nebezpečných hlaviček si soupeř nevytvořil vyložené příležitosti, kterých měl v předchozích zápasech několik. Defenziva byl určitě tentokrát lepší než ofenziva. Ubrali jsme z plynu a Boleslav dobírala více druhých míčů. Chtěl bych ale vypíchnout, že bylo evidentní, jak hráči upozadili vlastní ega a individuální výkony. Týmový výkon byl výborný, cítil jsem z něj obrovskou energii. Radim Breite i Honza Navrátil nastoupili na nezvyklých pozicích. Chtěli jsme těžit z týmového přístupu těchto hráčů. Až na jednu rozehrávku odehrál Navrc skvělé utkání na beku. Byl výborný v defenzivní činnosti. Radim Breite putoval sestavu z křídelní pozice do šestkové, desítkové. Bylo to vítězství týmu.

Vasil Kušej si posteskl, že neměli prostor pro brejky. Byl záměr, aby obrana hrála níž?

To byla nejzásadnější věc. Když se podíváte na předchozí zápasy, tak Boleslav měla obrovské množství brejkových situací. Její soupeři hráli na velké riziko a věděli jsme, že její hráči mají volnější úkoly do defenzivy a čekají nahoře na brejky. V přechodu mají rychlostní a technickou kvalitu v podobě Kušeje, Jawa a Ladry. Proto jsme chtěli být kompaktní a volili jsme zajištěnější postavení. Ani krajní obránci se nedostávali tolik do vysokého postavení v ofenzivě. Chtěli jsme jejich možné brejky eliminovat a povedlo se to velmi dobře. Soupeř neměl snad jedinou vyloženě brejkovou situaci, při které by byl v přečíslení.

Chybí Vít Beneš, kdo si převzal na starost organizaci?

Důležité bylo, že se nám vrátil Lukáš Vraštil a s Kubou Pokorným se o to podělili. Bylo to ale hlavně o Kubovi, který předvedl jeden z nejlepších výkonů. Kromě dvou, tří rozehrávek byl hlavně pevný v defenzivě a těžko se přes něj procházelo. V organizaci se Víťa Beneš nahrazuje těžko, protože je zkušený a umí dobře dirigovat. Oba kluci sice nejsou nejmladší, ale nemají to úplně tak vnitřně nastavené.

Má Beneš po sezoně?

Ne. Nějak jsem to předeslal na minulé tiskové konferenci. Na základě úrazu jsem myslel, že to bude delší. Tři týdny nemůže být v kontaktu se soupeřem, mohlo by dojít ke komplikacím, ale potom už by s maskou mohl naskočit do tréninkového procesu. Během měsíce by mohl být zpět připravený.

Branky jste dali po signálech při standardkách. Je to kredit pro Milana Kerbra nebo kopající hráče?

Je to spojené. Kdyby nevěděli, co zahrát, tak by to byl problém. Není to jen o Milanu Kerbrovi, ale o celém realizačním týmu. Společně s Jirkou Saňákem odvádí skvělou práci co se týče standardek. Musím vyzdvihnout i obranné, kterých měla Boleslav hodně. Možná jedna situace byla nebezpečná. Jinak jsme to zvládli výborně, protože v minulém kole vstřelila tři góly ze standardek. Pracujeme na tom každý týden. Takže kredit pro Milana, Jirku i exekutory.

Souhlasíte, že se dalo z rychlých gólů vytěžit více?

K tomu právě potřebujete mít sebevědomí soupeře dorazit. Je to moment, který se dá využít. Soupeř jde do utkání s nějakým cílem a plánem, který mu první gól naruší, dostanou se dolů, vy jste nahoře. Stoprocentně souhlasím, že z toho šlo vytvořit víc a pro nás je to prostor na zlepšení, abychom šli za tím rozhodnout tyhle zápasy třetím gólem.

Vnímáte výhru jako radost nebo spíše úlevu?

Velká radost. V kabině bylo cítit obrovské odhodlání už před zápasem, podpořené pozitivní energií, což byl možná i důvod aktivního úvodu a rychlé vstřelené branky. Pak tam vstupovali pochybnosti do hlav - neudělat chybu - což vede k tomu, že jsme upadli do pasivity. Jsou to věci, na kterých musíme pracovat.

Do brány se vrátil Matúš Macík, byl to vynucený krok?

Ano. Po středečním tréninku měl Tadeáš Stoppen problém se zápěstím, ani jsme nevěděli z čeho, ale měl to oteklé. Dostával dlahu na tři dny. Ještě v pátek nebyl v plné flexi, zápěstí ho bolelo. V momentě, kdy by byl zdravý, tak bylo v plánu, že bude pokračovat. Ale takhle jsme sáhli k tomu, že do brány půjde Matúš po dvou ostrých zápasech ve druhé lize.

Jak jeho návrat hodnotíte?

Je to zkušený gólman. Není důvod, aby z toho měl nervy. Na mužstvo působil dobře. Byl jistý, posbíral dost těžkých balonů, vypadly mu tam dvě situace, možná rozehrávka nohama dvakrát do autu, tam bych mu to asi vyčetl.

Nemrzí vás, že voláte po vyšších návštěvách a Jakub Beneš potom napíše na twitteru, že nebýt funkcionářem, tak by na zápas proti Českým Budějovicím v počasí, jaké bylo, také nešel?

Mluvil jsem s ním o tom. Vyříkali jsme si to a řekl jsem mu, že z mého pohledu to nebylo úplně šťastné prohlášení. Vzal to a nějakým způsobem mi vyargumentoval, jak to myslel. Můj názor je takový, že z jeho pozice tam mohlo zaznít něco jiného. Tentokrát přišly necelé dva a půl tisíce lidí. Ale já jsem fanoušky slyšel i v době, kdy jsme nebyli tak silní na míči, abychom jim nabídli ofenzivní kvalitu, šance či další góly. Cítil jsem je pozitivně a pokud by to mělo takovou zvyšující tendenci tisíc za zápas, tak bychom se mohli dostat na zajímavá čísla. Je to také na nás, abychom hráli dobrý fotbal.