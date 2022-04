„Už delší dobu jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl zkusit nějakou novou výzvu, změnu. Nějakou dobu jsem v Olomouci strávil a lákalo mě vyzkoušet si zase něco nového. Jsou tam i jiné věci mimo fotbal, rodinný život. Bylo toho víc, než jen zranění,“ řekl pro klubový web Martin Hála.

A na začátku ročníku to vypadalo, že si chce říct o nějaké lepší angažmá, pálilo mu to a patřil mezi klíčové hráče Olomouce. Jenže jej přibrzdilo zranění achilovky, kvůli kterému vynechal závěr podzimu a nepustilo jej ani do žádného ze zápasů na jaře. I přesto, že odehrál pouze čtrnáct zápasů je stále společně s Antonínem Růskem a Mojmírem Chytilem se šesti brankami nejlepším střelcem týmu Václava Jílka.

Proto se s ním vedení Sigmy dohodlo na ukončení smlouvy, která oficiálně vyprší 30. dubna, ta původní měla platnost do 30. června.

„S Martinem jsme se o prodloužení smlouvy v minulosti bavili několikrát. On sám avizoval, že by jej lákala změna prostředí a nová výzva. Nakonec to dopadlo tak, že by u nás měl odehrát alespoň jarní část soutěže, což mu ale znemožnilo zranění. Ve finále jsme se tedy dohodli na předčasném ukončení smlouvy. Za odvedené služby pro Sigmu během celého jeho působení se mu sluší poděkovat. Přejeme mu hodně štěstí a především zdraví do budoucna,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Minář.

Třicetiletý Hála strávil v Sigmě část svého života. Je totiž odchovancem a v klubu působil od svých čtyř let. V áčku se poprvé objevil v devatenácti letech v sezoně 2011/12. Celkově za áčko Hanáků odehrál 191 zápasů, v nichž nastřílel 20 branek.