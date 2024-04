Kapitán Sigmy Olomouc Radim Breite před novináři hodnotil porážku svého týmu s Pardubicemi 0:2. Viditelně zklamaný záložník mluvil také o atmosféře v klubu.

SK Sigma Olomouc - FK Pardubice, Radim Breite | Foto: SK Sigma Olomouc

Prohráli jste po velké chybě brankáře Macíka. Co na to říkáte?

Chyby k fotbalu patří. Kdyby nebyly, tak zápasy končí 0:0. A jestli někdo udělá chybu, tak na hřišti je jedenáct hráčů a dalších pět na střídání. Od toho jsme tým, abychom s tím dokázali něco udělat. Viz moje dvě šance. Kdybych alespoň jednu proměnil, tak si myslím, že můžeme jít do kabin za stavu minimálně 1:1 a mohlo to být jiný.

Kterou si vyčítáte více?

Obě. Úplně jednoznačně. Já jsem obě blbě trefil a myslím si, že kdybych to uklidil k tyči k jakékoliv, tak by to neměl. Ale já jsem je dal doprostřed.

Jak dopadá na tým ta současná napjatá atmosféra kolem Sigmy?

Je to nepříjemné, na druhou stránku našimi výsledky a výkony tomu nepomáháme.

Někdy kolem šedesáté minuty vám tam hodně ruply nervy, křičel jste něco na spoluhráče. Kvůli čemu to bylo?

Přijde mi, že jsme v některých situacích pohodlní, nebo já nevím, jak bych to nazval, ale ruply a jsme v situaci, že ani nevím, jestli je to dobře.

Ta porážka komplikuje boj o šestku a musíte se spíš dívat, abyste byli vůbec v prostřední skupině a měli aspoň klid.

To je těžké slovo teď momentálně, ale jo. Nemůžeme však říct, že tady něco zabalíme. Máme další čtyři zápasy, z toho 2 hrajeme se Slavií a Spartou. Nečeká nás vůbec nic jednoduchého. Teď jedeme do Zlína, takže si myslím, že je před námi pěkná šichta.

Proti Pardubicím v záloze nastoupilo pět středových hráčů, jaké byly role?

Chtěli jsme být na Pardubice připravený tím, že když jsme koukali na jejich videa, tak oni měli čtyři pět hráčů uprostřed a tím jsme to chtěli alespoň nějak vyrovnat. Alfa a omega ale byly odražené míče, které jsme neměli a oni jo. Byli živější

Děkovačka s fanoušky asi nebyla úplně příjemná. Co se vám honilo hlavou, když na vás pískali a házeli kelímky od piva?

Je to nepříjemné. Fanoušci mají v momentální fázi na určité věci právo. Takže sice jako neříkám, že v pořádku, ale… Asi se jim nemůžeme divit. Jediné, co pro to můžeme my udělat, tak můžeme sklopit hlavy a začít makat.

Máte za sebou reprezentační přestávku, byl čas na něčem zapracovat. Na čem jste pracovali?

Ono je těžké to tady říkat, protože si myslím, že nám nikdo věřit nebude, ale těch čtrnáct dní opravdu vypadalo výborně. Tréninkový proces byl skvělý, ale když nezvládnete ten vrchol v podobě utkání, tak si tady můžeme říkat co chceme, ale pro ty lidi to nebude dobře vypadat.

Co nejvíc potřebujete změnit do dalších zápasů?

Všechno, protože nám momentálně nejde nic. A to není posledních pár zápasů. To už je spíš celé jaro.