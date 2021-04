Atmosféra na Andrově stadionu trochu zvláštní. Ne snad kvůli sobotní remíze s Teplicemi 1:1, i když ta také nikomu velkou radost neudělala.

Spekulace se ale množí kolem trenéra Radoslava Látala. Po sezoně mu končí smlouva a na jednání o nové to nevypadá. Dokonce už se objevují „zaručené“ informace, že o jeho konci na lavičce je rozhodnuto.

Co k tomu řekl sám kouč?

„Žádný termín stanovený nemáme, končí mi smlouva a uvidíme, co bude dál. Jisté věci jsme probírali, k závěru jsme došli. Určitě si ještě sedneme a tohle probereme. Nechme to otevřené, uvidíme, jak to bude pokračovat,“ prohlásil v závěru tiskové konference.

Vypadal vyrovnaně, pro někoho možná smířeně s osudem. Spíš za to ale mohla další domácí ztráta. S Teplicemi rozhodně nemusela přijít.

Vstup do zápasu se povedl. Mladík Zifčák, který se trefil už ve čtvrté minutě, dal v tandemu s Chytilem zapomenout na trable s útokem.

„Nehráli špatně, ale došly jim síly,“ litoval Látal.

Oživit hru směrem dopředu už pak moc nemohl a totéž ho čeká i v Českých Budějovicích. Hanáky totiž svírá marodka dlouho nevídaná.

Mimo hru je dlouhodobě zraněný Jakub Yunis, v rekonvalescenci zkušený bek Vepřek, záložník Greššák a další forvard Nešpor. Nemoc schvátila Hálu, Zahradníčka a Daňka.

„Zatím to nevypadá moc dobře, že by někdo z nich mohl být pro zápas v Budějovicích k dispozici. Možná budeme muset sáhnout do B-týmu,“ přiznal Látal. „Na druhé straně se ale může ukázat morálka týmu,“ dodal Látal.

Také Jihočeši mají své problémy. Mužstvo trenéra Davida Horejše nevyhrálo devětkrát za sebou.

„Ale každá série jednou končí,“ upozorňuje Látal, že jakékoliv podcenění není na místě.

„Je nepříjemné, v jaké se nacházíme situaci. Dlouho jsme nevyhráli, nedaří se nám. Čekají nás dva domácí zápasy, takže se musíme zvednout a pořád makat dál,“ řekl Horejš.

Recept na úspěch zní z jeho úst vlastně celkem jednoduše.

„Je třeba hrát důrazně v osobních soubojích a lépe bránit standardní situace. K vítězství proti Olomouci budeme potřebovat zlepšenou produktivitu,“ prohlásil. Chybět mu budou vykartovaný Čavoš a zranění Ledecký se Skovajsou.

Poslední vzájemné utkání v Olomouci skončilo remízou 1:1. Jak dopadne to úterní, které startuje v 15.00?

Č. Budějovice - Sigma Olomouc

Výkop: úterý 20. dubna, 15:00.

Rozhodčí: Franěk – Váňa, Vaňkát – Adámková (video).

Bilance: 37 13-11-13 43:44.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Drobný – Čolič, Talověrov, Králik, Novák – Havelka, Javorek – Mészáros, Alvir, Mršič – Brandner.

Olomouc: Mandous – Sladký, Hubník, Beneš – Látal, Breite, Houska, Pablo, Zmrzlý – Zifčák, Chytil.