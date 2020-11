„Přijeli jsme sem po dobrých výsledcích a chtěli jsme uhrát body. Nakonec máme jeden,“ říkal Neček.

„Zápas byl vyrovnaný. Řekl bych, že nám v prvním poločase chybělo dohrání několika dobrých akcí přes Pabla Gonzáleze a Martina Hálu, i když to byly spíš náznaky.Ve druhém poločase měl hlavičku Poulolo. Jinak byl z naší strany zápas spíš ubojovaný a ubráněný,“ mínil jindy asistent hlavního trenéra Radoslava Látala.

Do role hlavního kouče se dostal kvůli Látalovu měsíc starému vyloučení z posledního zápasu proti Plzní.

„Komunikovali jsme spolu o poločase. Nesměl do šatny, tak jsem byl za ním na tribuně a poradili jsme se. Velký problém to ale nebyl. Už se známe dlouhé roky a v minulosti už jsem místo něho koučoval,“ připomněl Neček.

V minulé sezoně pod jeho vedením Sigma v závěru podzimu porazila Liberec 1:0. Když byl ale v létě Látal pozitivně testován na koronavirus, Neček zaskočit nemohl. Ani jemu se totiž nemoc nevyhnula.

Na svá místa se vrátili oba muži po dvou kolech a sezonu rozjeli báječně. Dokonce nejlépe v klubové historii. Z průběžného čtvrtého místa po šesti kolech ale Neček ani jeho šéf nedělají vědu.

„Na rovinu je to pořád začátek ligy. A pro nás je úspěch zisk každého bodu. Cením si každého,“ řekl Neček po nehezkém zápase na Slovácku, který podle něj ovlivnila měsíční vynucená koronavirová pauza.

„Potřebujeme se dostat do herního tempa. Nechci se na pauzu vymlouvat, ale je to vidět. Ve hře je hodně chyb a ztrát. Podobné to bylo včera, kdy hrál Jablonec s Brnem. Celé je to takové zabržděné. Podle mě to bude podobné pro všechna mužstva,“ uvedl náhradní olomoucký kouč.

S kolegou po odchodu Václava Jemelky do Belgie musel sestavit novou stoperskou dvojici. Nakonec k Romanovi Hubníkovi postavili zkušeného Víta Beneše.

„Bylo na něm znát, že chybí rozehranost. Byl dlouho zraněný. Na omluvu stoperů ale musím říct, že od záložníků ze středu hřiště tam byla slabší nabídka. I proto z toho byly často dlouhé míče za obranu. To nás hodně brzdilo,“ podotkl Neček.

„Celkově nám dnes chyběla rychlejší rozehrávka, obejití hráče. Na tom jsme se shodli i s Radkem,“ nezastíral.

„Věřím však, že půjdeme určitě nahoru. Postupem času zápasy budou kvalitnější,“ zadoufal.

Po reprezentační přestávce Sigma přivítá na domácí půdě Karvinou.