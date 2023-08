Ofenzivní záložník Sigmy Olomouc Jan Vodháněl prožil dobrou letní přípravu. Dostal se do formy, kterou potvrzuje také v lize. Na půdě Slovácka se dočkal také prvního gólu v sezoně.

1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc, Jan Vodháněl | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Potvrzuje to, o čem jsem mluvil na předsezonní tiskové konferenci. Ve všech třech zápasech patřil k našim nejnebezpečnějším hráčům. Očekával jsem, že bude patřit svojí kvalitou a čísly k tahounům. Má k tomu předpoklady a tentokrát je naplnil gólem. Jeho limity jsou ale ještě výš, než ukázal,“ chválil Jana Vodháněla trenér Václav Jílek.

Šestadvacetiletý fotbalista se mohl do statistik zapsat už v minulém utkání proti Karviné. Jenže tehdy svoji šanci neproměnil a jeho tři skvělé pasy zazdil spoluhráč Jan Navrátil.

„Bavili jsme se, že mi to dluží na prémiích, ale věřím, že příště se prosadí,“ smál se Jan Vodháněl.

On sám využil chvíli po přestávce zaváhání obrany Slovácka. „Viděl jsem, že brankář Heča couve trošku mimo bránu. Bylo pro mě nejjednodušší možností jej obstřelit na zadní, když jsem to měl na silnější levačku,“ popisoval důležitý moment. Gólem na 2:0 totiž utkání pravděpodobně rozhodl.

Pro Vodháněla to byl vůbec první gól v nejvyšší soutěži na hřišti soupeře. Dosavadních devět dal vždy před svými fanoušky. „To je pro mě nová informace. Ale jsem rád, že nečekám na trefu do desátého kola,“ řekl.

Přitom Sigma nepůsobila v úvodní půli nejlépe. Slovácko bylo lepší a ani Jan Vodháněl to příliš nezměnil. „Vylezli na nás. Nemohlo jsme hrát odzadu po zemi. Když jsme nakopávali, tak jsme nesbírali odražené míče a nebyli jsme vůbec nebezpeční. Dali jsme alespoň gól díky situaci, kdy se srazili stopeři,“ popisoval.

„Asi by se nikdo nedivil, kdybychom o poločase prohrávali. Slovácko nás zatlačilo jednoduchou hrou, kterou doma praktikují na každého soupeře. Jejich krajní stopeři jsou hodně vysoko a valí do vápna jeden centr za druhým. Byli jsme na to připraveni, ale nehraje se příjemně,“ pokračoval.

Po změně stran už se Hanáci dostali více do hry. „V kabině ale žádný vítr nebyl. Cítili jsme sami, že to není dobré. Paradoxně jsme to zvládali výsledkově a nechtěli jsme úplně panikařit a všechno házet do koše. Druhý gól nás uklidnil,“ hodnotil Vodháněl.

Nyní čekají Sigmu Teplice a Vodháněl by i proti nim rád potvrdil dobrou formu.