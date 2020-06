Sám vstřelil první gól, který byl, jak se nakonec ukázalo, i vítězným. Díky němu Hanáci stále v boji desítku dýchají, i když musí porazit silnou Plzeň a ještě doufat v pomoc Karviné. „Nic nebalíme, i když víme, že nás čeká těžký úkol,“ řekl Houska s výhledem na neděli.

Poprvé po koronavirové pauze jste vyhráli, je to velká úleva?

Je to výborný pocit. Čekali jsme na to dlouho. Určitě déle, než jsme sami chtěli. Potřebovali jsme výhru i pro naše sebevědomí. Už poslední zápas byl herně dobrý, ale zase za nula bodů. Až dnes se to konečně sešlo, jak výkon, tak bodový zisk. Jsme spokojení.

Při vašem gólu před vámi byla spousta hráčů. Jak složité bylo tu hradbu prostřelit.

Už předtím jsem měl asi dvě nebo tři střely. Dvě zblokované a jedna vedle. Odrazilo se to ke mně na vápno, prsama jsem to protlačil před sebe a pak jsem se to po zemi snažil utáhnout k tyči, abych trefil bránu, což se povedlo.

Nepřišlo vám, že jste si za první poločas zasloužili i výraznější vedení?

Byla to škoda. První poločas jsme odehráli velmi dobře. Věřili jsme si s míčem a šancí tam bylo spoustu. Skóre třeba 2:0 by tomu asi slušelo víc. Pak by se nám hrálo daleko klidněji. Ale jsme rádi, že jsme ve druhém poločase udrželi vzadu nulu a zvládli to.

Vítězstvím jste si zachovali naději na desítku. Musíte ale doma bezpodmínečně porazit Plzeň. Jak své šance vnímáte?

Nic nebalíme, i když úkol, který nás čeká, bude hodně těžký. Kromě toho, že musíme porazit Plzeň by ještě Boleslav musela zaváhat. Dokud šance je, tak věříme. I kdybychom nakonec měli hrát, spodní skupinu, tak i tam je potřeba nahrát body. Myslím si, že i z tohoto pohledu má toto vítězství velkou cenu.

Jak se vám Plzeň na jaře líbí?

Hrají výborně a dávají spoustu gólů. Rotují a stejně jsou ve všech zápasech hodně dominantní na míči. Čeká nás hodně práce. Ale jak už jsem říkal, šance tady pořád je, tak se pokusíme do té druhé skupiny proklouznout.