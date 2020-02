Do jara půjde kádr, bez nejlepšího střelce podzimu i talentovaného obránce Davida Zimy. Sigma je prodala do Maďarska, respektive do Slavie dohromady za více než 40 milionů korun.

„Beru to jako manažerský úspěch,“ řekl Minář, kterému se do mužstva podařilo přivést „pouze“ útočníka Lukáše Juliše na hostování ze Sparty. Bez opce.

„Útočníka vám v české lize nikdo neprodá, anebo za částku, kterou bychom nebyli schopní akceptovat. Kdyby nebyl dlouhodobě zraněný Martin Nešpor, tak bychom ani hráče na tento post nehledali,“ prozradil Minář, který se vyjádřil také k záležitostem okolo obránce Václava Jemelky či záložníka Václava Pilaře, jenž se v na konci ledna vrátil mezi spoluhráče, kteří se ohradili proti jeho veřejné kritice trenéra Látala.

„Nebral jsem to jako risk,“ řekl Minář.

Jak vysoko na jaře míříte?

Jsme realisté a můžeme jasně říct, že Sigma má mužstvo do prostřední skupiny. Hrana, kdy můžete atakovat horní skupinu, nebo naopak tu spodní je pak strašně tenká. Kdybychom nepokazili čtyři pět utkání v posledních minutách, tak jsme mohli hrát o šestou příčku. Pokazili jsme, tak je to tak, jak to je. Kvalitou ale určitě patříme do prostřední skupiny.

Fanoušky v zimních měsících nejvíc zajímala Situace okolo Václava Pilaře. Jak to s ním bude dál?Dohraje půlrok a skončí?

Všechno je otevřené. Stejně jako jsem řekl na začátku ledna, že existují čtyři varianty jeho působení. Jedna z nich se nakonec stala. I proto mě strašně překvapilo, že jsem pak četl komentáře o cirkusu. Smlouva mu končí v létě, ale může se stát, že budeme jednat o nové. Ta varianta tu je a on to také ví. Záleží na něm, jak bude držet zdravotně, jak se mu bude dařit sportovně a tak dál.

Vy obvykle deklarujete trenérům podporu. Ať to byl Václav Jílek nebo nyní Radoslav Látal. Nebyla to od vás lehce podpásovka vrátit kouči Pilaře do mužstva po té kritice?

To, že za trenéry stojím neznamená, že v některých chvílích s nimi nemohu nesouhlasit. To je jedna věc. Pro mě byla jednoznačně zásadní schůzka za účasti mě, trenéra, hráče a manažera. Na té schůzce se udělal závěr. To bylo stěžejní. Taky se tam všichni shodli, že to nebudou komentovat. Co se potom kde povídalo, to už pro mě nebylo důležité. Jako risk jsem to určitě nebral.

Nebylo lepší říct to takhle otevřeně hned?

To vám úplně nerozumím. Z klubu šlo jasné prohlášení, že schůzka proběhla za této účasti a z ní závěr, že Václav pokračuje v týmu dál. Na tom se všichni dohodli, stejně jako na tom, že to dál nechtějí komentovat. Co k tomu ještě chcete víc říct?

Třeba to, jak a proč došlo ke změně v postojích od konce podzimu. Minimálně na prvním tréninku to navíc nevypadalo, že jsou všichni s Pilařovým návratem ztotožnění.

Nemyslím si, že by bylo potřeba rozebírat to dopodrobna. Když bylo něco dohodnutého, tak jsme vždycky vyjádření dali. A když se strany dohodly, že to dál komentovat nebudou, tak je potřeba to respektovat. Hned šestého ledna jsem řekl, že existují čtyři varianty a jedna z nich se nakonec naplnila. A vy novináři pak píšete o cirkusu. Kdybych dal tři a dopadlo to čtvrtou, tak bych to bral. Je to z toho, že vy chcete pořád hledat senzace.

Tak to není. Jde o to, že fanoušci, kteří chtějí podporovat Sigmu by měli rádi více informací než jen strohá prohlášení.

Já ale opravdu nemůžu komentovat každé jednání dopodrobna, to vážně nejde. A opakuji, že nikdy to ze strany klubu nebylo „bez komentáře“. Vždy jsme oznámili, co se děje a jaké jsou závěry.

Dalším velkým tématem byl odchod Davida Zimy. Můžete popsat, jak celý ten proces nakonec dospěl až k dohodě?

Nečekali jsme, že zájem o něj bude až tak enormní. Tím, že jsme na začátku ledna neuvolnili Vaška Jemelku, tak bylo jasné, že jakýkoliv jiný odchod by musel být za lepší nabídku, než byla na něj. A bylo jedno, jestli je to Zima, nebo někdo jiný. K tomu také jednání nakonec po měsíci dospělo. Nakonec jsme se tedy rozhodli to zrealizovat.

Berete to jako manažerský úspěch, že jste prodali hráče se dvěma ligovými starty za částku kolem 30 milionů?

Ano. Jako větší úspěch bych bral, kdybychom byli tak silní, že všichni ti hráči, kteří odcházeli, by tady mohli zůstat, ale to je momentálně nerealizovatelné. Teď bych bral jako úspěch třeba to, že prodloužíme smlouvu s Davidem Houskou a on tady bude chtít zůstat.

Jak Sigma s prostředky za Zimu a Plška naloží? Přišel jen Juliš bez opce, na rozdíl od konkurence jste tolik neposílili.

Jedna věc je, že ty peníze nedostanete během čtrnácti dnů. Další věcí je, že vždy musíme udržovat zdravou firmu. Část prostředků tedy vždycky musí jít na zabezpečení provozu. Jestli jsme posílili, nebo ne… To je vždycky na zvážení toho, jestli najdeme hráče, do kterého chceme investovat nějakou větší částku a to jsme zkrátka nenašli. To, že přišel Lukáš Juliš bez opce je další věc, která mě zlobí. Najdu pět mužstev, která mají hráče na hostování bez opce. Tam je to v pohodě, ale v Sigmě je to nekoncepční.

Ale je to nekoncepční, nebo ne?

Ano. Ale musíme vidět, že jsme potřebovali řešit rychle situaci, kdy máme dlouhodobě zraněného Martina Nešpora. Kdyby byl zdravý, tak bychom na tento post hráče vůbec nehledali. V české lize hledá útočníka sedmdesát procent klubů. Kdo ho má, tak vám ho neprodá. A když ano, tak za částku, kterou nejsme ochotní akceptovat. Pak záleží na Spartě, Slavii a Plzni, které mají širší kádry, jestli s hráčem počítají nebo ne. A opci vám dají. Chtěl bych útočníka na přestup na čtyři roky, nebo aspoň s opcí, ale buďme rádi, že ho máme aspoň na výpomoc.

Uvažovali jste ještě o dalších hráčích?

Chtěli jsme ještě jednoho středového hráče, to se nám nepovedlo dotáhnout do konce. Máme ještě několik dnů, tak je možné, že nějaká ještě změna nastane, ale nic velkého.

S Václavem Jemelkou jste si celou situaci ohledně jeho touhy odejít do Kazachstánu vysvětlili?

Hlavně jsme si vyříkali jednu zásadní věc. A to, že mu někdo slíbil, že může v nějakém termínu, nebo za nějakou částku odejít. A to nikdo neudělal. Musel bych mít na čele jitrnici, abych to udělal. Nemůžu nikdy tušit, jak se bude trh vyvíjet. Slyšel jen tolik, co každý jiný hráč, že když přijde zajímavá nabídka, tak se jí klub bude zabývat. My jsme to ale vyhodnotili tak, že nabídka zase tak zajímavá pro klub není.

Chtěli jste víc peněz?

Za hráče v nejlepších letech, leváka, který má nějakou výkonnost, který byl před rokem v širším kádru reprezentace, bychom si představovali jinou částku. Vstupují do toho také další faktory jako délka smlouvy a podobně.

Nemáte strach, že by to na něj zapůsobilo negativně a mohl by být zlomený?

Vůbec. Jeho charakter je dobrý. Ani pro něj to nebylo jednoduché, když musel poslouchat, že za patnáct let tady taková nabídka nebyla a už taky nebude. A vidíte, za čtrnáct dnů přišla a ještě vyšší od Slavie za Zimu. Takže když někdo tvrdí, že to byla jeho jediná nebo poslední šance, tak já tvrdím, že není.