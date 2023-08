V minulém zápase proti Plzni se Jakub Pokorný zranil a musel střídat. Ještě ve čtvrtek pak měla Sigma k dispozici jediného stopera Víta Beneše. Pokorný bojoval s časem, aby dal dohromady natažený zadní stehenní sval a mohl nastoupit do nedělního utkání proti Liberci. Zvládl to a navíc pečetil vítězství 2:0 gólem.

Jakub Pokorný | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jaké to bylo hrát s nataženým svalem a maskou kvůli zlomenému nosu?

Nos už je srovnaný, ale maska musí ještě chvíli zůstat, což je trošku problém, protože úplně stoprocentně se v tom vidět nedá. Po pár trénincích se na to ale dá zvyknout. Počítám, že ještě v Hradci ji mít budu, potom s ní absolvuju ještě pár tréninků v reprezentační pauze a pak ji snad sundám. Natažený sval naštěstí držel, ale týden byl pro mě náročný.

Jak těžké bylo dát se dohromady?

Bylo to těžké spíše na hlavu, protože jsem nic nedělal. Chodil jsem jenom do posilovny a nemohl jsem běhat, abychom svalu dali klid. Dlouho jsem nevěděl, jestli budu schopný jít do zápasu. V pátek jsem zkoušel změny směru a v sobotu jsem šel s týmem do tréninku. Vydrželo to a i když to byl trošku risk, aby se zranění neobnovilo, nebo nezhoršilo, tak jsme do toho šli. Naštěstí to dopadlo dobře.

FOTO: Skvěle! Sigma doma díky dobré druhé půli porazila Liberec a je třetí

Byl jste nervózní, aby se zranění neozvalo?

To ani ne, takový nejsem. Neulevuju si, ani jsem na to nemyslel. Jdu do všeho naplno a buď to vydrží, nebo ne. Měl jsem spíše strach, jestli se rozdýchám. Když týden nemůžete dělat žádnou aerobní nebo anaerobní činnost… Byl to menší strašák, ještě když bylo venku dusno a hůř se dýchalo. Sobotní trénink mě ale trošku probral.

Situace očima trenéra Václava Jílka:



„Extrémně se nám ulevilo, protože ještě ve čtvrtek byl k dispozici pouze Vít Beneš. Fanda Matys ležel doma s teplotou a Kuba Pokorný byl v individuálním režimu. Původně bylo doporučení, že nebude připravený, v nácviku byly varianty s Ondrou Zmrzlým a Jirkou Slámou. Rozhodující byl přechod ze čtvrtka na pátek, kdy se Poky cítil výrazně lépe a přišla šance, ke které jsme se upínali. Největší zásluha je na něm samém, protože byl dobře nastavený a mentalita je důležitá. Chtěl bojovat a byl připravený. Kdyby ale lékaři řekli, že je riziko obnovení zranění velké, tak by do utkání nešel, nemůžeme si dovolit, aby nám vypadl na dva měsíce.“

Trenér Jílek si pochvaloval vaše nastavení, že jste chtěl do utkání.

Je to o důvěře. Každopádně i s maséry a fyzioterapeutem jsme řešili, že vše budeme směřovat k utkání. Ale konkrétní rozhodnutí, jestli mě nasadí, bylo na trenérovi. Jeli jsme podle plánu a zvládlo se to.

V zápase jste Liberci dal navíc gól.

Byla to nacvičená akce a vše si sedlo, jak mělo.

Byla to zasloužená výhra?

V prvním poločase jsme si toho moc nevytvořili. Spíše vůbec nic. Herně jsme nebyli moc silní na míči. Liberec nám chodil hodně do brejků, ale naštěstí ani oni si nic moc nevypracovali. V kabině jsme si něco řekli a poté byl náš pohyb i kvalita na míči lepší, což korunovala penalta, která nás trochu uklidnila. Liberec to musel víc otevřít. Potvrdili jsme vedení ze standardky a v klidu to dohráli.

V tabulce jste třetí. Super vstup do sezony?

Stoprocentně. Některé zápasy nebyly herně koukatelné. I teď se první poločas zdálo, že taháme za kratší konec, ale k čemu by nám bylo, že bychom hráli krásný fotbal, měli jen dva body v tabulce a řešili krizi a paniku. Jsme za dvanáct bodů rádi. Teď můžeme s klidným svědomím jet do Hradce, kde můžeme uspět a naladit se na reprezentační pauzu. A taky zvládnout ve středu pohár v Třinci.

Doma jste neztratili ani bod. Co tohle pro vás znamená?

Je to povzbuzení. I pro lidi, kteří sem chodí na stadion. V loňské sezoně jsme doma poztráceli hodně bodů, teď se nám to trochu vrací a doma je získáváme. Je to pro nás povzbuzení, protože soupeřům se sem nesmí jezdit lehce sbírat body. Třeba to, že se doma vyhrává, naláká více lidí na stadion.