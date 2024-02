Úvodní zápas jarní části FORTUNA:LIGY si fotbalová Sigma Olomouc představovala asi jinak. Porážka 0:2 v Liberci je nepříjemná, a to hlavně kvůli předvedenému výkonu a ambicím bojovat o Evropu.

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc, Václav Jílek, Vojtěch Křišťál | Foto: SK Sigma Olomouc

„Nevím, jestli je vůbec co hodnotit, pro mě těžko pochopitelný výkon,“ začal tiskovou konferenci trenér Sigmy Václav Jílek, který bude mít celý týden plnou hlavu, aby našel recept, jak mužstvo zvednout.

V Liberci totiž Sigma působila unaveným a směrem dopředu až bezradným dojmem. „Už od začátku to vypadlo, jako bychom na sobě měli batoh s kamením a uhlím. Odpovídal tomu náš pohyb,“ uznal Jílek.

Jeho tým v první půli bránu brankáře Bačkovského vůbec neohrozil. Za celý zápas na ni vyslal jedinou střelu. Naopak díky dobrému zákroku brankáře Macíka držel nadějné bezbrankové skóre. „Vůbec jsem nevěděl, co od situace čekat. Míč se tam odrazil, přišla střela a já jsem se tam naštěstí dokázal dostat. Doufal jsem, že nás to nakopne. Po našem výkonu byl stav 0:0 v půli skvělý,“ byl si vědom slovenský brankář, na něhož se snášela kvůli opakujícím se chybám kritika.

Absence obránců a špatný vstup do jara. Sigmě duel v Liberci nevyšel

Tentokrát obstál, připsal si čtyři zákroky a dlouho držel naděje Hanáků na bod také ve druhé půli. „V kontextu dlouhodobé kritiky brankářského postu bych Mácu pochválil, protože svoji roli zvládl dobře,“ našel jediné pozitivum Václav Jílek, zároveň však dodal, že dobrý výkon brankáře je málo.

Zlepšení totiž nepřišlo ani po změně stran. Ač byl tentokrát často u míče vidět Pospíšil, tak jeho kolegové vepředu mu příliš nepomohli. Duel nevyšel kanonýrovi Julišovi, který neproměnil jedinou velkou šanci týmu, trápil se také Jan Vodháněl a nepomohl ani střídající Singhateh. Sigma se často uchylovala k obloučkům do vápna na nikoho, které sbíral brankář Bačkovský.

Znatelné bylo také, že v rozehrávce chyběl Filip Novák a na pravé straně Juraj Chvátal. „Jsou to pevné články obrany a nepovedlo se nám je plnohodnotně nahradit,“ potvrdil Jílek, který si nebyl jistý, zda je bude mít k dispozici pro další kolo.

Rovněž Jiří Sláma prozatím nechytil šanci po Ondřeji Zmrzlém a už v 54. minutě byl vystřídán. Byl také podepsaný pod prvním inkasovaným gólem, jelikož před střelcem Pennerem stejně jako celá obranná linie ustupoval a nechal mu prostor.

„Celý týden jsme se připravovali, že perfektně střílí z dálky a nechali jsme ho projít. On to trefil krásně,“ řekl Macík, který chválil také rychlou akci Liberce při druhé brance.

„Dělali jsme všechno opačně. Měli jsme míč pod kontrolou, přišla laciná ztráta a pomalý návrat. Střelec měl příliš prostoru,“ doplnil ho Jílek. Pro Sigmu jde každopádně o problém ve hře o poháry a pokud o ně chce reálně bojovat, musí zapnout a předvádět úplně odlišné výkony.

„Po zápase jsem něco mužstvu řekl, měl jsem potřebu, aby to slyšelo. Takto se určitě prezentovat nechceme a ani nemůžeme. Máme nějaké ambice, ale teď si to musíme vše vyhodnotit s chladnou hlavou. Musíme změnit přístup hlavně co se týče zápasového nastavení,“ je si vědom kouč.

„Co trenér říkal, to bych nechal v kabině. Všichni víme, že výkon nebyl takový, jaký chceme. Nepředvedli jsme to, na co máme. Musíme si to rozebrat, každý sám v sobě vyhodnotit a začít asi trochu jinak. Jestli chceme hrát o Evropu, tak takhle to nepůjde. Celkově je to zklamání z výkonu, na druhou stranu v tom musíme najít i pozitivní věci a zlepšovat se, abychom zvládli domácí zápas a nakopli se,“ dodal Macík.

Pokus na reparát budou mít Hanáci v sobotu proti Hradci Králové. Těšit se pak mohou na lepší trávník, než který byl U Nisy. „Terén byl těžký, ale pro oba týmy stejný. Máme podobně založenou hru na kombinaci, aktivitě a běžecké náročnosti. Zdálo se mi, že nám ale terén ubírá síly více než soupeři. Každopádně nebyl rozhodující,“ řekl jasně Jílek.