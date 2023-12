Hodně naštvaný byl po utkání Sigmy Olomouc se Slováckem (1:1) domácí trenér Václav Jílek. Tentokrát to však nebylo na svěřence, ale kvůli tomu, že se utkání vůbec na sněhu odehrálo. Na tiskové konferenci se následně fotbal a hra téměř neřešila, ale řeč se točila hlavně kolem terénu a podmínek.

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko, sníh | Foto: SK Sigma Olomouc

Co říkáte na podmínky, ve kterých se hrálo?

Pojďme se nebavit o fotbale, možná někdo říká, že to nebylo tak špatné na tom terénu, ale fotbal byl dnes o zdraví. Osobně nerozumím tomu, že kompetentní osoba nezhodnotila podmínky i s ohledem na předpověď jako nezpůsobilé. Takhle hráči klouzali, přišlo osmnáct set diváků a to by ještě zasloužili metál, že v tomhle dorazili. Nerozumím tomu, že v sobotu bylo odloženo pět zápasů včetně jednoho nedělního, ale my hrajeme jenom proto, že máme lepší technologii hřiště. Teď je rozsekané na sračku a kluci ho nedají do dubna dohromady. Je v dezolátním stavu. Hazardovali jsme s fotbalem i zdravím hráčů. Zavánělo to tím, že se čtyři hráči zraní a ať mi nikdo neříká, že se tady hrál dobrý fotbal.

Vy ani Slovácko jste nechtěli hrát?

Od první minuty jsme řvali, ať se to zastaví, protože jsme viděli, že pohyb hráčů absolutně nekoresponduje s nároky. Zavání to akorát tím, že přijdou další zranění. Chvilkový problém měli Reinberk, Novák. Už vidím ty přitahovače, jak je budou další den všichni cítit. Honza Navrátil se zranil jenom z toho důvodu, že mu ujede noha. V jiných podmínkách by se to podle mě nestalo.

Nešlo se domluvit, že by se nehrálo?

Nejsme kompetentní rozhodovat o tom, jestli se hrát bude nebo ne. Je tady technický delegát nebo hlavní rozhodčí. Delegát přijede tři hodiny před začátkem a řekne, že hřiště je regulérní, tak o čem se bavíme? Přijede na Baník a řekne, že to je neregulérní, tak v čem je rozdíl? Já nevím, neznám pozadí rozhodování, podmínky, mandát člověka. Řekl, že je to tvrdé, já jsem mu říkal, že ne, že to je mazanice. A mělo zase začít sypat. Řekl, že se bude hrát.

Znechucení trenéři, neregulérní podmínky. Sigma remizovala se Slováckem

Řekl důvod, proč se bude hrát?

Neřešili jsme důvody, proč se hraje. Jediný důvod byl, že je to tvrdé, přestože na tom byla od pátku pěticentimetrová vrstva, která se vtáhla. Zůstaly tam dva centimetry, které se roztahaly. Vrchní vrstva byla měkká a bylo jasné, že se to bude trhat. Jsme kritizovaní, že nám sem nechodí lidi a v sobotu nebylo do poslední minuty jasné, jestli se bude hrát. Místo toho, aby se hrál kvalitní zápas na kvalitním terénu, klidně i v mrazu, tak hrajeme před patnácti stovkami takové divadlo. Neberu v potaz, že bod máme, ale čekal jsem, že LFA třeba odloží celé kolo, kvůli kalamitě. Tak to posuňme do dubnového termínu. Neříkejte mi, že nenajdeme termín. Neříkám, že se to musí odehrát do konce roku. Regulérnost se nenaruší a Plzeň to má také už teď přeložené na příští rok. Najdeme termín i s ohledem na pohárové účastníky, tam chápu, že to je problematické, ale najdeme, kdy se bude dát hrát fotbal, ale ne tohle. To byly dětské hrátky na sněhu. Z rozhodnutí jsem úplně vedle.

Řešili jste s ohledem na podmínky sestavu?

Víceméně to bylo dané, dalo se očekávat, jaké podmínky budou. Do čtvrtka se připravujete na umělce, jste rádi, že tady vůbec vlezete na zmrzlou dvojku, protože nedisponujeme vyhřívanými tréninkovými hřišti jako špičkové týmy. Samotná příprava je problematická. Chtěli jsme tam dostat Honzu Navrátila jako lehkonohého hráče, bohužel se nám tento plán překazil ještě před zápasem.

Jak je na tom Jan Navrátil?

Vazy určitě, uvidíme, jestli došlo k natažení nebo nějakému závažnějšímu poranění. Je to o tom, jak mu vyjde magnetická rezonance kolene.

O poločase nebyla varianta, že by se utkání přerušilo?

Neřešilo, ani s tou myšlenkou nikdo nepřišel. Tlačil jsem na rozhodčí už v průběhu prvního poločasu. Vždyť to musel registrovat a vnímat. Slovácko i my s Martinem jsme opakovaně žádali rozhodčího, aby to přehodnotil, že to nejsou způsobilé podmínky. Ať to ukončí a odehrajeme to jindy. On pak říká, že počká do poločasu, ale to už si říká o problém, protože jak se dostane nějaké mužstvo do vedení, tak z toho nebude chtít couvnout, protože se celé utkání hraje od 0:0. Bylo dost prostoru rozhodnutí udělat. Každopádně takhle nemůžeme prezentovat fotbal, na který chceme nalákat diváky. Tady musí přijít víc selského rozumu, stálo by to za to.

Budete Vraštilovi vyčítat penaltu?

Byla to smůla, ale jasná a šlo o vyústění tlaku Slovácka. Neměli jsme tam dobrou pasáž, nahoře jsme neudrželi míče, dole jsme je ztráceli. Když už se dostanete do poslední třetiny, tak se už fotbal dá hrát, protože defenzivní hráči se hůře chytají. Jsou opatrnější, což svědčilo šikovným hráčům Slovácka. Soupeř navíc dostával nahoru kvalitní míče, které uhrával, ale nebylo to o souvislé kombinaci.

Nevzpomněl jste si po vyrovnání Slovácka na zápas z minulé sezony, kdy jste také ztratili vedení 1:0 a prohráli 1:2?

Vzpomněl jsem si na to, ale říkal jsem si, že se to snad nebude opakovat. V závěru jsem si ještě říkal, že nám to tam snad Havlík netrefí z přímáku.