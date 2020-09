Křídelník centrem připravil vyrovnávací branku na 2:2, kterou do vlastní sítě poslal stoper Černín, a pak výstavní ranou z dálky vstřelil i vítězný gól Sigmy.

„Trochu štěstí určitě hrálo roli,“ přiznal sedmadvacetiletý fotbalista, který zatím v Olomouci neprodloužil smlouvu, a tak je možné, že po tomto ročníku z klubu odejde. Teď každopádně pomohl zásadní měrou k výhře 4:2, která stvrdila povedený start Hanáků do ligy.

Když jste vystřelil zpoza vápna, viděl jste hned, že balon míří přímo na správné místo?

To úplně ne. Byla to taková střela, co trošku sjela. Důležité bylo, že jsem trefil bránu a byl z toho krásný gól.

Souhlasíte, že se po něm gólu zápas víc otevřel a vy jste měli víc prostoru?

Hned po gólu se Zbrojovka dostala ještě do tlaku. Pak už si myslím, že jsme si to pohlídali. Přidali jsme čtvrtý gól a dohráli to už zkušeně.

Dvakrát jste prohrávali. Vždy vás ale posadily zpět do sedla trochu šťastné momenty…

Gól na 2:2 byl určitě šťastný. To nám určitě pomohlo. I ten můj gól nepadá úplně běžně, takže štěstí určitě roli hrálo. Ale máme tři body, pro které jsme si sem jeli a za to jsme rádi.

Cítíte z aktuální Sigmy velkou sílu?

Máme ze čtyř zápasů tři vítězství. Teď jde jen o to, abychom se od toho odrazili. Myslím si, že i Zlín v dalším kole bude hratelný soupeř. Pokud bychom ho zvládli, tak budeme moct říct, že po pěti zápasech máme dobrý start.

Jam moc vás štve, že nejste v základní sestavě?

Každý by chtěl hrát v základu, ale situace je teď taková, jaká je. Moje role je teď jiná. Ať mě dá trenér do hry na jakoukoliv dobu, tak se budu snažit odvést maximum.