Fotbalový Uničov srazil ligovou Karvinou. Trenér Jiří Balcárek mohl být s výkonem svého třetiligového mančaftu spokojený. Obzvláště spokojený pak byl s fyzickou připraveností svěřenců. „Nebyl vidět rozdíl mezi první a třetí ligou,“ řekl kouč.

Šance Uničova a konec utkání | Video: Michal Muzikant

Trenér Karviné Tomáš Hejdušek říkal, že vaše výhra byla zasloužená.

Já s tím musím souhlasit. Dobře jsme se na Karvinou připravili a chtěli jsme utkání zvládnout pro lidi, kteří přišli v hojném počtu, což se podařilo.

Měli jste také více šancí, souhlasíte?

Utkání se soupeři nepovedlo. Dali jsme gól a vedli jsme 1:0. Potom přišly situace, které jsme měli dohrát a utkání by bylo pro nás klidnější. Třikrát jsme šli sami na gólmana…

Mohli jste tedy vyhrát klidně vyšším rozdílem?

Šance tomu nasvědčovaly.

Uničovská fantazie. V poháru přehrál a vyřadil ligovou Karvinou

Předvedli hráči nadstandardní výkon?

Ne nadstandardní, ale takový, který od nich očekávám.

Naskočili od začátku také kluci, kteří tolik nehrávají. Zamotali vám svým výkonem hlavu?

Já jim dávám jasně najevo i střídáními, že je nás šestnáct a každý může naskočit od začátku. Je to vždycky o výkonu, který předvedou na hřišti. Když bude dobrý, tak příští zápas můžou hrát od začátku.

Nepamatuji si ani, kdy se naposledy povedlo Uničovu vyřadit prvoligový celek. Je to velký úspěch?

Asi máte pravdu. Asi jsme s postupem v našem náročném programu úplně nepočítali. Chtěli jsme protočit hráče, ale tím, že nás je patnáct, dva měli střevní potíže, tak je to těžké, ale kluci hráli dobře.

Karviná však nepřijela v nejsilnějším složení.

Je to ligový celek. A kdo je v ligovém kádru, tak ho tam mají asi proto, aby hrál ligu. Takže kvalitu mají i dvanáctý, třináctý hráč a ligová kvalita tam je.

Loni jste ztratili v závěru skvěle rozehraný zápas se Sigmou. Neměl jste to v hlavě?

Tentokrát Karviná v závěru už jen nakopávala balony, což pro nás byla výhoda, jelikož jsme zesílili střed třetím stoperem a myslím, že to pomohlo, abychom je nepustili do šancí, kluci to uskákali.

Změna. Prostějov odvolal trenéra Šmardu, už má dva nástupce

Plnili hráči pokyny, které měli a pohybovali se v místech, kde měli?

Bylo vidět, že kluci mají naběhané kilometry, protože kondičně nebyl vidět rozdíl mezi třetí a první ligou. Jsem za to rád. Ještě jsem zvědavý, co nám ukáží naše GPS data, ale myslím, že toho kluci naběhali hodně.

Před sezonou přišel z divize mladý stoper Sklenář. Proti Karviné dostal příležitost, jak jste s ním spokojen?

Je to odchovanec Sigmy, víme, že podával dobré výkony, pak měl problémy s kolenem, dlouho nehrál, takže jsme si jej vytáhli z divize a je tady v takové roli, aby kryl záda našim stoperům a postupně se dostával do herní pohody.

Má na to, aby se vrátil do formy před zraněním?

Určitě, proto jsme jej brali.