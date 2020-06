Ulevilo se vám, že už máte záchranu v kapse?

Úleva, je asi to správné slovo. Jsme zachránění a nemusíme se v tom dál patlat.

Jak byste hodnotil zápas? Slušel by mu asi jiný výsledek než 0:0, souhlasíte?

Slušelo by tomu spíš 3:3, ne-li 5:5. Chcem hrát obvykle na nulu vzadu a dostaneme góly z ničeho. Dnes to tam naopak mohlo napadat a nenapadlo. I my sami jsme mohli dát mnohem víc gólů. Remíza je asi zasloužená, ale pro diváka do mohlo být i mnohem hezčí.

Kdyby Teplice vedly 3:0 za patnáct minut, asi by bylo po zápase. Co se tam stalo?

Vstup do zápasy z naší strany rozhodně nebyl ideální. Asi jsme tam přežili vlastní smrt. Kdybychom tam dostali zase gól z nějakého autu nebo ze standardky, tak je asi po nás. Asi bychom se z toho neoklepali.

Vypadalo to, že jste chvílemi nevěděli, kde vám hlava stojí.

Byly to horké chvíle. Naštěstí jsme to přežili. Dokázali jsme to uskákat. Aleš Mandous chytil gól na čáře, stejně jako Martin Sladký. To, že jsme nedostali gól nás nakoplo a pak jsme zase měli navrch my. Šanci měl Lukáš Juliš. Já měl velkou šanci. Bylo to nahoru dolů.

Co říct k vaší šanci, kdy se k vám vykutálel míč ze závaru?

Úplně jsem to věděl, že to ke mně přijde. Chtěl jsem to cpát doprostřed nahoru, bohužel mi to ale nesedlo a trefil jsem jenom bránícího hráče. Je to škoda, protože jsem mohl týmu pomoct. Mohli jsme konečně vést a myslím, že bychom to dotáhli do vítězného konce.

Půjde se vám do dalších zápasů bez nervů líp?

Uvidíme. Těžko říct, takhle dopředu, ale myslím si, že jo. Můžeme jít do zápasů s klidnou hlavou a nemusíme být v takovém stresu. Ostatní ale hrají pořád o hodně a budou do toho šlapat. Doufám, že my budeme hrát tak, abychom sezonu dohráli se ctí.