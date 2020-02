Fotbalisté Sigmy podtrhli skvělý start do jara skolili na vlastním trávníku pražskou Spartu 1:0. Zápas rozhodl dvacetiletý útočník Mojmír Chytil, pro kterého to byla premiérová branka v lize. Sigma se k nedělnímu soupeři dotáhla na dva body a může směle snít o posunu do elitní šestky.

Sigma - Sparta 1:0 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Sparta pod novým trenérem Václavem Kotalem příliš nenadchla. Do zápasu šla s několika změnami v sestavě. Na stoperu nahradil Lischku Mandjeck, levého beka hrál Hanousek, do středu pole poslal Na křídla postavil nástupce Václava Jílka, který duel sledoval z tribuny, Švéda Karlssona s Plavšičem, a mladík Hložek šel na hrot. „Bylo to pro nás hodně nečitelné,“ přiznal i kouč Hanáků Radoslav Látal.