„Těším se víc, než na jiné zápasy, protože jedu domů,“ usmál se Lukáš Kalvach v rozhovoru pro klubový web..

„Ale jinak se pro nás nic nemění. I do Olomouce jedeme s tím, že chceme zvítězit, sebrat všechny body,“ naznačil, že svému bývalému klubu nehodlá nic darovat.

Ještě nedávno jste hrál za Sigmu, proběhne hecování s bývalými spoluhráči?

Zatím jsem si ještě s nikým nepsal, ale něco určitě proběhne. Já hlavně doufám, že budu po zápase odjíždět šťastnější než oni.

V plzeňské kabině je poměrně silná olomoucká klika. Bavili jste se o tom?

Sled zápasů je teď tak rychlý, že jsme to neřešili. Nebyl čas to probrat, možná až cestou k zápasu v autobuse to probereme.

Jaký bude Sigma soupeř?

Určitě nepříjemný. Myslím, že nás budou mít dobře nastudované. začátek po pauze se jim nepovedl, ale vítězství v Boleslavi jim určitě zvedne sebevědomí. I oni potřebují vyhrát. Ale já věřím, že my tam jedeme s dobrou formou a uspějeme.

Co vůbec říkáte na to, že by mohla hrát ve skupině o záchranu. Aby měla šanci se jí vyhnout musí vás porazit?

Nemají co ztratit, nutně potřebují vyhrát, dají do toho všechno. Budou hrát důrazně, se snahou eliminovat naši rozehrávku. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně.

Utkání jdou teď v rychlém sledu po sobě. Jak se s tím vyrovnáváte?

Mně to vyhovuje, je to lepší než trénovat. Toho jsme si užili dost, když se nemohlo hrát. Když jdou zápasy v rychlém sledu jen dobře.