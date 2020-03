Vedení z prvního poločasu ale Olomoučané nakonec proti přesile neudrželi. Byť měli sami šance na rozhodnutí zápasu, nakonec inkasovali a mohli i prohrát. Bod za remízu 1:1 tak museli akceptovat.

Jaké máte pocity z remízy bezprostředně po utkání?

Na jednu stranu je to zklamání, protože jsme chtěli vyhrát. Cítili jsme, že jsme to zase rozehráli dobře a vedli jsme 1:0. Kdybychom zůstali v jedenácti, tak věřím, že bychom to zvládli za tři body. Když se na to ale podívám tak, že hrajete celý druhý poločas v deseti, tak to nakonec musíme brát.

Taky jste byli velmi blízko zvýšení na 2:0 při šanci Lukáše Greššáka, kdy jste šli společně sami na brankáře.

Asi by to zápas rozhodlo, nebo bychom to měli rozehrané ještě líp. Škoda, že to Grešša nevyřešil lépe. Chybělo opravdu hodně málo. Radši se na to snad ani nebudu v televizi dívat. Nevím, co se stalo, jestli mu ta přihrávka skočila, prostě se to stane. Za nic jej ale neviním, i když je to škoda. Chtěl bych naopak celý tým pochválit za to, jak jsme pracovali. Myslím si, že jsme ani v jednom zápase na jaře nepropadli a že naše výkony jsou dobré. Snad v tom budeme pokračovat.

I ve druhém poločase jste měli velkou šanci, kdy zakončoval Michal Vepřek.

Nějak se to tam Michalu Vepřekovi zamotalo. Kdybychom jednu z těch dvou šancí proměnili, tak bychom asi zvítězili, ale jak už jsem říkal, ten bod musíme brát.

V prvním poločase vám neuznali gól po zásahu videa. Tušili jste, že jde o ofsajd?

Už když jsme se radovali v hloučku, tak jsem se ptal, protože se mi to trochu ze hřiště zdálo. Kluci nevěděli, ale bohužel asi byl.

Byl to tentokrát jiný Jablonec než ve středu?

Řekl bych, že nám nedali tolik prostoru v rozehrávce. Pořád jsme cítili, že máme někoho za zády. Ze středečního zápasu se poučili a řekl bych, že byli lépe takticky připravení než v poháru.

Před časem jste odmítal, že jste maratonec, dnes to tak ale trochu zase vypadalo.

Dnes jsme si zaběhli všichni. Jak už jsem říkal tehdy, hlavní je celkový výkon. Nejen ten běžecký, ale i ten fotbalový.

Bylo to hodně náročné v deseti?

Hodně jsme běhali bez míče, hodně dostupovali. Stálo to hodně sil. Když už jsme míč získali, tak šlo hlavně o to, abychom ho podrželi a něco s ním vymysleli. V některých případech se to i docela dařilo.