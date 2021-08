Minulý víkend Sigma nehrála kvůli odloženému utkání se Slavií, o což Pražané požádali kvůli odvetě Ligy mistrů s Ferencvárosem.

„Měli jsme prostor více potrénovat, chtěli jsme nahradit co nejvíce zápasové vytížení, dokonce jsme jednali i o přípravném utkání , ale to nakonec nedopadlo, ale zvládli jsme to podle představ,“ popisoval asistent trenéra Jiří Saňák.

„Důležité bylo udržet fyzický rytmus, takže jsme se nejprve soustředili na něj, ale od pondělí už pak na České Budějovice,“ dodal.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budejovice



Výkop: SO, 14.00

Rozhodčí: D. Černý – R. Kotík, J. Váňa

Bilance: 13 – 12 – 13, 46:45 Poslední vzájemný zápas: 2:2 Předpokládaná sestava Sigmy: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Vepřek – Sedlák, Breite – Zifčák, González, Hála – Růsek Předpokládaná sestava Budějovic: Vorel – Čolič, Králik, Talovierov, Sladký – Javorek, Čavoš – Mihálik, Škoda, Hora – Bassey.

České Budějovice nepatří mezi oblíbené soupeře Hanáků. Z posledních čtyř duelů s nimi Sigma dvakrát prohrála a dvakrát remizovala, naposledy v dubnu na půdě soupeře smazali olomoučtí dvougólové manko.

„Každá série jednou musí skončit a pro nás je to výzva. Chceme být na domácím hřišti úspěšní a potěšit diváky vítězstvím,“ pokračoval Saňák.

Budějovice mají ze tří letošních kol jednu výhru a dvě porážky. Do klubu pak přišli během letní přestávky zajímavé posily. Za Dynamo nyní kope Michal Škoda, Ondřej Mihálik, Jakub Hora, Patrik Hellebrand nebo Martin Sladký. Nejnovější akvizicí Jihočechů je Nicolas Penner, bývalý hráč mládežnických kategorií Juventusu Turín.

„Máme k Dynamu respekt, je to ambiciózní tým, který se snaží prezentovat aktivním fotbalem. My se jako vždy ale soustředíme hlavně na sebe, abychom předvedli co nejlepší výkon, protože máme stále na čem pracovat. Přitom víme, že nás čeká náročný, běhavý soupeř.“ uzavřel Saňák.

Utkání má výkop už ve 14 hodin. Odpoledne se totiž v centru Olomouce běží půlmaraton, což by způsobovalo komplikace při dopravě na Andrův stadion a z něj.

Omezení dopravy u Androva Stadionu: Doprava v okolí Androva stadionu bude probíhat ve standardním režimu do 17:30. Poté budou všechny příjezdové cesty ke stadionu uzavřeny do 23:00. Pokud na zápas přicestujete automobilem, doporučujeme nezdržovat se po skončení zápasu v prostorách stadionu a odcestovat zpět domů před uzavřením příjezdových a odjezdových cest v 17:30. Více informací o dopravních omezeních najdete na webových stránkách závodu zde. Olomoucký půlmaraton rovněž řidičům doporučuje využít dopravní aplikaci Waze, jenž vám poradí s vhodnou objízdnou trasou.