Zároveň se k němu ale nijak neupíná.

„Vůbec se na to nedívám. A taky po hráčích chci, aby se dívali jen na nejbližší zápas, teď tedy na Příbram,“ říká před sobotním duelem (hraje se od 16:00).

„Musíme se pokusit v těch zbývajících pěti zápasech vymáčknout co nejvíc a uvidíme, na co to pak bude stačit. Jestli budeme třetí, čtvrtí, pátí, to se uvidí. Pak můžeme v zimě zareagovat,“ říká Látal, který právě v tomto týdnu musel řešit několik zdravotních problémů uvnitř mužstva.

„Jsou to nemoci i drobná zranění. Pak taky čekáme na covid testy. Trochu se s tím teď potýkáme,“ přiznal.

Minulé utkání proti Pardubicím nedohrál po srážce Ondřej Zmrzlý, vůbec do něj nezasáhl Radim Breite. Chybět by ale mohli i další hráči.

„Nechtěl bych říkat, o koho jde, ještě uvidíme,“ uvedl Látal.

Na Příbram to Sigmě v poslední době moc nejde. Na jaře s ní prohrála doma (1:2) i venku (0:2 ve skupině o záchranu).

„Nesedí nám jejich způsob hry. Musíme si dát pozor na laciné ztráty ve středu hřiště a pohlídat si jejich brejky,“ řekl záložník Šimon Falta.

I když je Příbram v tabulce poslední, podle Látala není tak špatná, jak by se mohlo na první pohled zdát.

„Měli těžší začátek, ale postupně se zlepšují. Viděl jsem je s Mladou Boleslaví, a tu v podstatě smázli,“ poznamenal kouč.

„Tak osmdesát procent času zápas ovládali. Hráli dobře dopředu, napadali. Musíme si na ně dát pozor,“ upozornil.

„Ustálili jsme sestavu a vrátili se hráči po zranění. Roste nám sebevědomí, což je patrné na našich výkonech,“ řekl trenér Příbrami Pavel Horváth.

„Moji hráči dokazují, že si uvědomují, v jaké jsme situaci, a tak také nyní k zápasům přistupují. V Olomouci nás čeká náročný zápas. Daří se jí a atakuje čelní příčky. My ale uděláme všechno pro to, abychom se vraceli s bodovým ziskem,“ dodal Horváth.

Olomoucký kouč Látal v týdnu naordinoval mužstvu trochu tvrdší trénink. Chtěl využít jednu z posledních příležitostí k dobití baterek před hektickým závěrem podzimu. Týden po Příbrami jede Sigma do Teplic a pak už se bude hrát dvakrát týdně až do Vánoc.

„Po Teplicích už bude s trénováním konec. Půjde jen o to dobře se naladit. Přijdou zranění, mohou přijít karty, bude toho přibývat, do toho testy,“ připomněl Látal.

„Věřím, že se nám podaří hlavně covidu vyhnout. Kdyby vypadlo v tomhle období více hráčů, tak by to bylo nejhorší, co by se mohlo stát. Než se uzdraví, tak bude konec sezony,“ podotkl Látal.

Kolik se nakonec z náročného programu povede Sigmě vymáčknout?