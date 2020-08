„Máme šance, ale nedáváme góly, to je velké minus. Dokud nezlepšíme útočnou fázi a finálku, tak s tím budeme bojovat pořád,“ lamentoval kouč Sigmy Radoslav Látal po domácí prohře 0:2 se Zbrojovkou. „Musíme se naučit vyhrávat zápasy, třeba i 1:0,“ prohlásil trenér Hanáků.

Svoji první půlhodinu v olomouckém dresu si odbyl Dominik Radič.

„Je tady opravdu krátce, ale pořád trénoval s klubem a byl v nějakém rytmu. Věříme, že nám se střílením branek pomůže,“ řekl Látal na adresu čtyřiadvacetileté chorvatské posily ze slovinského klubu Rudar Velenje. „Už delší dobu byl sledovaný, měli jsme jednu skupinu, která ho pod drobnohledem prostudovala. Měli jsme o něj zájem už v zimě, ale byl pod smlouvou. Zajímaly se o něj i další kluby, ale naštěstí jsme se s ním domluvili,“ uvedl Látal.

Na hostování by tak mohl odejít útočník Jakub Yunis. „Uvidíme, budeme to v sobotu všechno řešit. Máme Zifčáka, který se nejeví špatně,“ upozornil Látal na dalšího ofenzivního fotbalistu v kádru.

Navíc má Sigma rozjednanou ještě jednu utajenou posilu. „Je to nadstandardní hráč, ale nemůžeme převzít celý jeho plat. Musel by nám s tím pomoct jeho klub. Je to složité,“ uzavřel Látal.