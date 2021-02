Na dlouhý míč, který v souboji s exsigmákem Pavlem Dreksou úspěšně prodloužil Roman Hubník, si naběhl Mojmír Chytil a po kličce brankáři zavěsil do opuštěné branky.

Jenže současně letí do vzduchu také praporek asistenta rozhodčího Patáka. Ofsajd! Všechno marné, tady gól nepadne. Nebo ne? Kontrola u videa trvá nějak podezřele dlouho…

„V první chvíli jsem si myslel, že to určitě ofsajd nebyl, ale když jsem pak viděl, že to rozhodčí okamžitě po gólu zvedl, tak jsme si říkal, že jsem tam asi bohužel byl,“ přiznal po zápase Chytil.

„Z mojí pozice to vypadalo na jasný ofsajd. Ale kluci, kteří byli o pět metrů dál tvrdili, že ani náhodou. Hlavně Breite,“ vykládal trenér Radoslav Látal. Však také vystřídaný Breite ve sprintu běžel o své pravdě přesvědčovat i rozhodčího na lajně.

Hlavní slovo měl ale u videa Ondřej Lerch a ten nakonec doporučil branku uznat. Chytil v ofsajdu nebyl, spolu s ním sprintující Pablo González byl hodně na hraně.

„Dobře, že mi to nechal. Když jsem to viděl na videu, tak jeho postavení bylo spornější. Křikl jsem si na něj. On si pak volal zpátky o přihrávku, ale vzpomněl jsem si na zápas se Spartou, kdy jsem vymýšlel místo zakončení patičku a byla to blbost. Řekl jsem si, že to budu hrát sám. Jsem rád, že to nakonec vyšlo,“ říkal Chytil.

Obránce na hrotu

Paradoxem celé situace bylo, že míč prodlužoval Chytilovi do šance v klíčovém souboji Roman Hubník. Velezkušený obránce proseděl celý zápas na lavičce. A kdyby se pár minut před koncem nezranil při tvrdé srážce s Pernicou útočník Yunis, nejspíš by na ní zůstal.

Místo toho naskočil na posledních pět minut na hrot útoku a mohl sehrát rozhodující roli.

„V té pozici hráče, který prodlužuje míč mám být normálně já, Roman to ale prodloužil super,“ smál se Chytil.

Právě v těchto situacích měli Hanáci velké problémy. Duo brněnských stoperů Dreksa – Pernica vzdušný prostor až na jedinou výjimku, která Zbrojovku stála body, dokonale ovládlo.

„Soubojově mi ten zápas vůbec nevyšel, moc jsem jich nevyhrál. Už jsem z toho byl ve druhém poločase špatný, protože skoro každý jsem prohrál, ne jako proti Spartě,“ uvědomoval si Chytil.

„Pak tam ale přišel Roman. Jedna akce se nám povedla a rozhodlo to zápas. Bylo to pak jen na mě, jestli to proměním. Naštěstí jsem to trefil. Sice kousek od tyčky, ale trefil,“ připomněl mladý olomoucký forvard ještě jeden infarktový okamžik.

Spíš jsme to ubojovali

Těsně před zakončením, když už před ním zívala prázdná brána, mu míč poskočil na drnu. „Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že při nás stáli všichni svatí. Bylo to kolik od tyče? Pět cenťáků? Máme z toho vítězství obrovskou radost,“ doplnil Látal.

„Pohoda bude určitě jiná, než kdyby se remizovalo. Říkali jsme si, že oba domácí zápasy musíme zvládnout. První je za námi, i když jsme to spíš ubojovali, tak jsme to zvládli. Doufám, že nám to pomůže. Zápasů, kdy jsme v závěru dostávali góly my, už bylo hodně,“ dodal Chytil.

Příště hraje Sigma doma se Zlínem. Šest bodů z těchto zápasů by jí dalo šanci bojovat v příštím průběhu ročníku snad i o vysněné evropské poháry.