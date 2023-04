Dvouzápasový gólový půst odčinil Mojmír Chytil v duelu s Bohemians. Na Andrově stadionu se útočník Sigmy prosadil dvakrát a byl blízko hattricku. Tři body ale nakonec nevystřelil.

Obzvláště duel na Slavii se olomouckým fotbalistům příliš nepovedl a výhrady měl trenér Václav Jílek také ke svému klíčovému ofenzivnímu hráči. „S Mojmírem jsem mluvil, měl jsem určité výhrady k jeho výkonnosti. Je potřeba, aby v těžkých utkáních prokázal více kvality, udržel více balonů a byl efektivní,“ potvrdil kouč.

„Bavili jsme se. Sám vím, že jsem zápas na Slavii neodehrál dobře, ani duel s Boleslaví ode mě nebyl úplně ideální. Sám jsem si je zpětně přehrával a čekal bych od sebe víc. Trenér to viděl stejně, tak jsme se normálně pobavili, o tom, co po mně chce a já jsem se to snažil plnit, nastavit se v hlavě a něčím to zlomit,“ přidal se Chytil.

A povedlo se, proti Bohemians nejprve srovnal na 1:1, když dorazil hlavičku Ventúry. „Při dorážce jsem neviděl dobíhajícího beka. Na to, jak byl blízko, jsem byl docela v klidu, ale kdyby tohle nebyl gól, tak by to byla obrovská chyba,“ popisoval Chytil.

Následně po změně stran přidal druhý gól po dlouhém sprintu. „Když jsem to pak viděl na videu, tak jsem o míč málem třikrát zakopl, ale nakonec jsem dal bodlem gól, takže dobrý,“ smál se třiadvacetiletý střelec.

V závěru ještě mohl dokonat hattrick, jenže v dobré pozici přestřelil. „Hodně mě to štve. Celá akce byla správně udělaná, Zif (Pavel Zifčák) vyhrál běžecký souboj, já jsem si odskočil, nechal jsem si to na levou nohu, tohle musím trefit, moje chyba,“ hodnotil.

„Vydal se ze všech sil a splnil své úkoly do puntíku. Tohle je přesně typ utkání, ve kterých chceme, aby nám pomáhal,“ chválil jej Jílek.

Sigma přesto brala pouze bod za remízu 2:2. U obou inkasovaných branek byl stoper Jakub Pokorný. „Musíme ho podpořit, je to týmový sport. Říkáte, smolař zápasu, ale já jsem mohl dát na 3:2 a bylo hotovo, kdybych dal, tak jsme vyhráli. Každý má na remíze podíl a on vyhrál spoustu dalších soubojů. Stojíme za ním,“ nechtěl házet vinu na spoluhráče Chytil.

„Bohužel bereme jen bod. Předvedli jsme ale výkon, za který se nemusíme stydět. Hráli jsme to, co po nás trenér chtěl - odvážně, rozehrávka zezadu. Bohužel jsme dostali první gól,“ dodal Chytil.

Ten má po 26. kole FORTUNA:LIGY na svém kontě za 25 odehraných zápasů 11 gólů. „Byl bych radši, kdyby jich po Bohemce bylo dvanáct. Nejdůležitější je, aby vedly k bodům. Samozřejmě jich chci dát co nejvíce. Na Baníku jsme se bavili, že by bylo dobré dát deset. Bude jich muset být ještě víc,“ zavzpomínal na metu ze startu sezony.

Do konce základní části zbývají čtyři kola a Sigma je pět bodů za čtvrtou příčkou, která bude znamenat postup do Konferenční ligy. V nejbližších zápasech se ale Chytil i celý tým bude muset obejít bez zraněného Antonína Růska.

„Tonda chybí všem, je výborný fotbalista. Má spoustu skvělých věcí a i proti Bohemce by nám určitě pomohl. Bohužel zranění k fotbalu patří a musíme to zvládnout i bez něj. Přejeme mu, ať je brzy s námi. Remíza s Bohemians je samozřejmě komplikace. My ale nic nevzdáváme. Bohemka má těžký los, všechny zápasy v lize jsou těžké. Soupeř může kdykoliv ztratit a my musíme být nachystaní jejich ztrátu potrestat,“ uzavřel Chytil.