Dostal žlutou kartu, ale vcelku dlouho situaci zkoumal videorozhodčí.

"Samozřejmě člověku proběhne hlavou, že mohl tým oslabit. Ale nebyl tam úmysl," vykládal třicetiletý forvard po vítězství 1:0, ke kterému tým došel i bez indisponovaného trenérského štábu.

"Větší problém by asi bylo osm nakažených hráčů ze základní sestavy," řekl Nešpor.

Hrál jste po delší době. Jak jste se cítil?

První poločas v pořádku, pak trochu došly síly. Bylo to silové a v soubojích. Kdybych to shrnul, tak jsem šťastný, že máme tři body. Můj výkon, to je otázka na trenéra. V prvním poločase se mi dařilo udržet pár míčů. Liberec nás nepřekvapil, stál v bloku a čekal na nás. Hráli jsme ale zkušeně a dovedli to zaslouženě ke třem bodům.

Jak jste viděl situaci s Hromadou na konci prvního poločasu?

Byli jsme zaklínění rukama, měl jsem ruku v jeho podpaždí. Chtěl jsem se vyškubnout a zasprintovat. Nebyl v tom úmysl.

Prý jste děkoval rozhodčímu za to, že vás nevyloučil.

To vůbec ne. Rozhodčí to posoudil, jak posoudil. Je zbytečné se v tom babrat. Dostal jsem žlutou kartu a konec. Samozřejmě to bylo nepříjemné, když dostanete žlutou a pak to rozhodčí kvůli VARu natahuje. Člověku to proběhne hlavou, že by mohl oslabit tým.

Případné vyloučení mohlo zápas kompletně otočit, souhlasíte?

Samozřejmě, čekal by nás celý druhý poločas a nebylo by to nic příjemného. Je to klíčový moment. Stejně jako penalta chycená Alešem Mandousem, který nás podržel. Jinak si ale myslím, že jsme Liberec do ničeho moc nepustili. Výhra v prvním kole je pro nás hodně důležitá. Jedeme teď na Spartu a máme do toho týdne v týmu pohodu. Každý hráč nechal na hřišti všechno a byl to týmový výkon.

Zvedla se celkově týmová soudržnost? Na hřišti to tak působilo…

Takto musíme jít do každého zápasu. Vždycky se může na hřišti něco pokazit, ale když jedenáct hráčů, celá lavička a realizační tým drží za jeden provaz, tak z toho vznikne lepší výkon. Myslím, že to cítilo víc lidí, že v tomto utkání ta soudržnost byla.

Jak jste se vypořádali s absencí trenéra? Jak náročné bylo připravit se na zápas v atmosféře, která tu byla?

Pan Minář byl s trenérem v kontaktu, pak taky kondiční trenér Smolák a trenér brankářů Lovásik, kteří vedli páteční trénink, když už jsme věděli o výsledcích testů. Já sám jsem byl nastavený tak, že se hrát na sto procent bude. Všichni jsme se na první kolo těšili a nedávali jsme si do hlavy spekulace, že by se to zrušilo. Pro mě osobně to těžké nebylo. Jako hráč se má každý zápas připravit tak, jak maximálně umí. Dělá vizitku sám sobě. Není to ve finále o tom, kdo je na lavičce.

A to, že trenér bude nejdříve za deset dní, to už problém být může?

Horší by bylo osm nakažených hráčů ze základní sestavy. Že jsou tam oba trenéři, to je nešťastné, tak jim přeji hodně zdraví. Trenér nás zná, ví, co od koho může čekat. Na hřišti už za nás ale neběhá a taktiku může vyřešit po telefonu s panem Minářem. Musíme nastavit týdenní cyklus na který jsme zvyklí a nemělo by to být těžké.