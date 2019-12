Už po čtvrthodince naplno předvedl, proč mu trenéři Látal s Nečkem dali přednost před Jakubem Yunisem.

Na hranici pokutového území přebral míč od Šimona Falty a vypálil na zadní tyč, kde dobíhající obránce Michal Vepřek vstřelil jedinou branku zápasu.

„Šimon mi to skvěle posunul. Já jsem to zkusil vystřelit na zadní tyč. Buď přímo do brány, nebo na nějakou teč. Naštěstí to tam Sany (Vepřek – pozn. red.) skvěle doklepl a byl z toho vítězný gól. To je pro nás nejdůležitější,“ vykládal usměvavý mladík po zápase novinářům.

POVEDENÁ PREMIÉRA

Pro tým byl ale platný nejen při gólové situaci. Zády k bráně si proti ostříleným stoperům Liberce počínal jako mazák. Obvykle je udržel na zádech, zpracoval míč a dokázal rozehrát.

„Na to, že hrál poprvé, to bylo z jeho strany super. Líbil se mi opravdu hodně,“ chválil ho spoluhráč Vepřek.

Pochvaly se Chytil dočkal i od asistenta Nečka.

„Bylo to od něj hodně povedené. Na trénincích vypadal výborně a dával hodně gólů. Šanci si zasloužil. Navíc nám Yunis onemocněl, měl teplotu a dva dny netrénoval. Takže jsme byli rozhodnutí i dopředu,“ řekl.

Místo na hrotu přitom není pro Chytila úplně typické. Obvykle spíš operuje pod útočníkem.

„Ale budu hrát tam, kam mě trenér postaví. Byl to můj první start v základní sestavě, tak jsem byl samozřejmě rád, že jsem se tam dostal,“ vykládal dvacetiletý borec, který na sebe na podzim upozornil i vynikající statistikou v dresu B-týmu. Ve čtrnácti utkáních nasbíral v Moravskoslezské lize osm branek a dalších osm asistencí.

NERVY U MASÉRŮ

Závěr utkání, ve kterém Sigma ukončila osmizápasovou sérii bez ligové výhry, protrpěl v útrobách Androva stadionu. Ze hřiště šel už v 50. minutě kvůli zranění.

„Seděl jsem v masérně u televize a bylo to hrozné, daleko horší než na hřišti. V minulých zápasech jsme měli několikrát smůlu. Ke konci jsem se úplně modlil, abychom to už udrželi. Teď je pocit z vítězství super,“ vyznal se mladík, který až do soboty během sedmi startů nasbíral v lize jen 66 minut.

Žádný div, že s ním před utkáním lomcovala nervozita.

„Pořád jsem si opakoval, že nemám důvod být nervózní. Ale bohužel to není tak snadné se toho zbavit. Večer před zápasem před spaním jsem si to v hlavě trochu promítal. I potom dopoledne, až když jsem dorazil sem na stadion, přišla rozcvička a další věci, tak to ze mě spadlo a už jsem to bral jako normální zápas,“ prozradil.

Na hřišti už si pak opravdu žádné servítky nebral. Po deseti minutách vletěl jako utržený vagon do souboje s brankářem Nguyenem a byl rád, že rozhodčí uprosil, aby mu hned nedali žlutou kartu.

„Prý jsem tam šel jak prase,“ culil se rošťácky. Žádná zákeřnost v tom ale nebyla. „Viděl jsem míč a šel jsem do toho naplno. A vidíte to, ještě jsem se u toho sám zranil,“ kroutil hlavou.

„Měl jsem strach, abych nedostal kartu, hodně jsem se omlouval a domlouval se s lajnovým rozhodčím, aby ji hned nedali,“ říkal.

ÚTOČNÍK ČÍSLO JEDNA?

Naštěstí pro Sigmu by měl být jeho kotník brzy v pořádku.

„Nic vážného to nebude, rozběhám to,“ hlásil Chytil, jehož s největší pravděpodobností čeká do konce podzimu role útočníka číslo jedna.

Yunis si totiž v sobotu natrhl sval a Martin Nešpor je zraněný dlouhodobě. Prakticky jedinou další vyzkoušenou možností je posun Jakuba Plška na hrot. Tato varianta ale proti Liberci dvakrát nevyšla.

A tak se pro Chytila, člena dalšího talentovaného olomouckého ročníku 1999, otevírá velmi slušná ligová šance. Vedle něj v posledních duelech do základní sestavy patří i záložník Ondřej Zmrzlý.

„Cítíme, že možnost hrát ligu je blízko. Byli bychom jen sami proti sobě, kdybychom nepracovali naplno. Ale je to jen na nás. Když budeme podávat dobré výkony, trenér nás bude do hry dávat a v sestavě budeme. Když ne, tak tam nebudeme,“ říká Chytil.

Mojmír Chytil

Narozen: 29. dubna 1999

Ligové starty: 8

Odehrané minuty: 116

Góly: 0

Asistence: 1



Mládežnické reprezentace:

U17: 5 zápasů/2 góly

U20: 2 zápasy/0 gólů



Bilance v MSFL 2019/20:

Zápasy: 14

Branky: 8

Asistence: 8

Očima trenéra Augustina Chromého

„U Mojmíra Chytila vidím obecný nárůst výkonnosti. Už loni trénoval s áčkem, naskočil i do zápasů, i když třeba jen na pár minut. To mu určitě pomohlo. Tvrdím o něm delší dobu, že jeho nejsilnější zbraní je hra zády k brance. Schopnost udržet míč a z toho si vytvářet gólové situace pro sebe, nebo finální přihrávkou pro spoluhráče. Jeho statistika osmi gólů a osmi asistencí za podzim je fantastická. V minulosti měl dvě operace kolena a proto v dorostu, kdy jsme hráli o titul, plnil většinou spíš roli žolíka. Byli tam Zifčák, Baďura, Zlatohlávek, kvalitní hráči a on po téměř roční pauze velmi často začínal na lavičce. I tak jsme jeho přičiněním vyhráli některé důležité zápasy jako třeba doma se Spartou nebo v Plzni. Je navíc výborný do party, dokáže zorganizovat různé věci. Je to bavič. Hlavně je to ale kluk, který má rád fotbal, a když se bude hrát v sobotu, tak je schopen jít si v neděli zakopat v Držovicích na hřiště s místními kluky.“