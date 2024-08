Dobrá příprava a hned první zápas s nulou. Do sezony poslal Tomáš Janotka jako jedničku 20letého Tadeáše Stoppena. Jenže ten se při utkání v Českých Budějovicích zranil a kouč musel reagovat. Ukázal na Jana Koutného, který byl u jarního tažení béčka druhou ligou.

„Kluci měli skvělou výkonnost v přípravě. Jako zkušenější rozjel sezonu Táda, ale udělal si velký výron v kotníku. Už v Liberci to bylo na hraně, teď také. Při dlouhých odkopech to měl citlivé a nebyl stoprocentně připravený. Nechtěli jsme riskovat zhoršení nebo to, že bychom museli střídat brankáře. Proto jsme zvolili Honzu Koutného,“ objasnil Tomáš Janotka.

Pro něj to byla domácí premiéra, byť tu úplnou si odbyl už v Liberci. „Nervózní jsem určitě nebyl, snažím se to moc neprožívat. Chystám se stejně jako na každý zápas. Jsem rád za šanci v lize. Bylo to super, nemůžu si stěžovat. Fanoušci i atmosféra byli super, parádní zápas,“ hodnotil vítězství 2:1 nad Teplicemi.

Byť hned v úvodu duelu viditelně zaváhal. Podběhl centr. „Chtěl jsem klukům pomoci, špatně jsem centr načetl, ale míč proletěl naštěstí pryč, snažil jsem se na to nemyslet a soustředil se na další věci,“ řekl k dané situaci 19letý brankář.

Poté inkasoval rychle po vedoucí brance, na kterou mohl jen těžko reagovat. „Byl tam sám na jedenáctce a já jsem tam jen stihl dát ruku, sáhl jsem si, ale nedokázal jsem střelu vytlačit,“ řekl.

Potřeba podržet

Poté však přišly jeho dva důležité momenty. Nejprve přes ruku vyrážel míč na roh, následně dobrým postavením ztížil samostatný nájezd Trubačovi.

„Potřebovali jsme podržet, tak jsem to snad zvládl. První šance byla po centru do protipohybu. Jsem rád, že jsem se tam natáhl a vyškrábl to ven, byl to nejtěžší moment v zápase. Trubačovi jsem zmenšil úhel, dostal ho pod tlak a neměl tolik prostoru,“ popisoval ze svého pohledu.

„Jsem rád, že ho nerozhodilo to první zaváhání. Poté nás podržel ve dvou situacích. Dobře reagoval na situace, měl dobré postavení. Zvládá to velice dobře, předvedl vynikající výkon v Liberci. Z pohledu projevu, sebevědomý i vyzrálý výkon, přestože je mladý,“ chválí Tomáš Janotka.

Situace okolo Dostála

Už před sezonou se však objevily informace, že by Sigma ráda získala zkušeného brankáře. Konkrétně se mluvilo o Stanislavu Dostálovi ze Zlína. „Ten byl teď vyhlášen hráčem měsíce ve druhé lize. Jeho cenovka určitě stoupla. Nevím, jestli jsme schopni to udělat,“ pousmál se Janotka.

Přesto je příchod brankáře stále ve hře. „Oba naši gólmani nakukují do reprezentace do 21 let. Vnímáme u nich potenciál, ale o posílení se bavíme. Čtveřice, která tady je, by potřebovala obměnu. Chtěli bychom mít ke klukům někoho vyzrálého, kdo jim bude pomáhat v tréninkovém procesu nebo může naskočit v momentě nějaké krize a my se opřeme o zkušenost, která nebude dělat chyby. Je to téma, ale momentálně ne tak důležité,“ popisoval Tomáš Janotka.

V sobotu večer čeká Hanáky souboj v Edenu se Slavií a je otázka, kdo naskočí mezi třemi tyčemi. „Táda bude od pondělí v plném tréninku a je brzy říkat, kdo bude chytat. Uvidíme během týdne,“ nechtěl Janotka odkrýt karty.

V případě Koutného kabina čeká také na první nulu, aby mohl přispět do kasy. „Máme tam něco za start i za nulu,“ přiznal Koutný, jehož vzory jsou Ter Stegen, Neuer či Casillas a nyní si zvyká z druhé ligy na první.