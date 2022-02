V prvním poločase nešlo o moc pohledné utkání. Sigma si příliš šancí nevytvořila, ale zahrávala spoustu standardních situací. Ty by měly být doménou právě levého beka Hanáků Ondřeje Zmrzlého, jenže mu to nelétalo.

„Měli jsme jich asi sedm a nevybavuji si, že bychom nějakou zahráli do kvality, byla to naše velká bolest,“ potvrdil trenér Václav Jílek.

„Zahrával jsem tak polovinu z nich a nedaří se mi je kopat jako na Maltě, kde to bylo super. Teď je to fakt bída,“ potvrdil sám Zmrzlý.

„Sám nevím, co s tím dělat. Musím se tomu více věnovat na tréninku, ale také v minulém týdnu jsme je hodně nacvičovali a pak jsem je v neděli kopal tak hrozně,“ dodal levý obránce.

I sám kouč Jílek doufá, že Zmrzlý své centry zlepší a přiblíží se svému standardu z minulých zápasů. „Mám na něj daleko větší nároky na kvalitu zahrávání standardek. S takovou kopací technikou, kterou už několikrát v minulosti prokázal, musí být schopný dostat do správného prostoru tři, čtyři míče, a ne jeden,“ potvrdil Jílek.

Sigma po změně stran inkasovala, ale pak přišly chvíle Zmrzlého. Standardky mu nešly, ale centrem ze hry už spoluhráče našel. Konkrétně přízemním pasem Mojmíra Chytila, který vyrovnal.

„Byla to krásná akce,“ rozplýval se nad kombinací, kterou Hanáci předvedli. „Věřil jsem, že jsme schopni utkání otočit. Byli jsme odhodlaní to zlomit a ze všech jsem cítil víru,“ dodal.

A asistence nebyla jediným momentem, kterým se zapsal do dějin zápasu. V 79. minutě gólem duel otočil.

„Začalo to mým špatným centrem,“ smál se. Jenže soupeř míč neodvrátil Sigma jej získala zpět a Chvátal našel právě Zmrzlého.

„Byl to štiplavý centr do kapsy. Brankář jej jen tečoval. Bránící hráč asi počítal, že by mohl propadnout, já naopak s tečí, tak jsem si tam naběhl a míč jsem dotlačil do sítě kolenem nebo stehnem,“ popisoval Zmrzlý.

A mohl být ještě větším hrdinou, kdyby si vzal na starost penaltu, kterou neproměnil Antonín Růsek.

„Už v týdnu jsem říkal, že bych tuhle povinnost na sebe postupně bral. Ale proti Boleslavi jsem byl vyšťavený, chvíli předtím jsem dostal od Matějovského loktem, takže jsem nebyl v dobrém rozpoložení. Příště se o to budu více hlásit,“ popsal Zmrzlý.

I tak byl ale s bilancí 1+1 olomouckým hrdinou. „Hráče s takovou bilancí samozřejmě budu hodnotit pozitivně. Byl spolehlivý do defenzivy. V minulých duelech neměl takovou podporu do ofenzivy, jakou od něj očekávám. Bál se vzít finální řešení na sebe a udělat rozdílovou věc. Na tom musí zapracovat. Proti Boleslavi ale podporu dopředu měl a proto jsme vyhráli,“ hodnotil Jílek.

Ale oslavy si Zmrzlý příliš neužil. Musel na dopingovou kontrolu. Po návratu v šatně už moc spoluhráčů nebylo a přišel i o tiskovku s novináři.