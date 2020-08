„Nejsem spokojený, protože naše představa byla, že tu bude o dva hráče více. Nebyli jsme od toho zase tak daleko, ale v závěru se to pokazilo,“ řekl funkcionář. Přesto věří, že Sigma má na to, aby hrála minimálně ve středu tabulky.

„Máme zkušené mužstvo, nemůžeme se vymlouvat. Proto jsem byl tak zklamaný z minulé sezony tak zklamaný,“ řekl Minář.

Proč nakonec vámi zmíněné přestupy nevyšly?

V jednom případě jsme byli domluvení na podmínkách a čekali na vyjádření rodiny. I ve druhém případě jsme se dohodli, ale hráč chtěl na poslední chvíli větší požitky. Byly to typy, které nám do týmu seděly, ale bohužel to nevyšlo.

Budete usilovat o doplnění mužstva až do poslední chvíle? Přestupní okno je otevřené do začátku října.

Pokud by vyskočil někdo, kdo by nám pasoval do mužstva a vešel se do našich finančních mantinelů, tak ano. Ale není to otázka života a smrti. Prostor máme a minimálně jednoho hráče bychom ještě přivést chtěli. Není to však jednoduché.

Proč?

Nabídek hráčů je strašně moc. Najít fotbalistu ze zahraničí, který by okamžitě zapadl do základní sestavy, to je většinou hráč v úplně jiných finančních rovinách. Musíme se zaměřit na druhou garnituru, Ti kluci mají kvalitu, ale je otázka, jestli zvládnou skok z jedné soutěže do druhé. Ideální je hráč, který je prověřený českou ligou jako byl Juliš, i když je to třeba jen hostování. Rok a půl nehrál kvůli zranění, ale ligu předtím hrál.

S jakým cílem jdete do sezony?

Většina průměrných týmů se v minulých sezonách upínala alespoň k prostřední skupině, kde se ještě přes dvojzápasy dalo hrát o Evropu. Teď je formát ligy jiný. Máme na to, abychom hráli v první polovině tabulky. Jestli 8. nebo 10. místo, to není zásadní. Měli bychom se ale pohybovat tak, aby nám to umožnilo dát prostor dalším mladým hráčům, kteří čekají na šanci.

Podle soupisky a průměrného věku máte čtvrté nejstarší mužstvo v lize. Není to pro vás překvapení?

A je to možná tři roky zpátky, kdy jsme měli málem nejmladší tým. Dnes už ten tým má nějaký věk, a proto jsem byl tak zklamaný z minulé sezony. Už máme zkušené mužstvo a nemůžeme se na nic vymlouvat. Třeba za rok už se může začít obměňovat.

Cítíte, že už je mužstvo na hraně přestavby?

Máme pět mladých hráčů ve druhé lize, což důležitý krok. Je tu sice třeba Daněk, který v sedmnácti naskakuje do ligy. Zvládá to, i když je tam jistý handicap. Většina hráčů ale potřebuje aspoň rok ve druhé lize. Příkladem je Zifčák, který se teď vrátil. Neříkám, že je to hráč, na kterém to můžeme postavit, ale už je pro trenéra daleko použitelnější. Čekám, že za rok by nám mohl přijít zase někdo další. Jiným hráčům skončí smlouvy.

Jde o Davida Housku a Šimona Faltu. S ním jste měli ještě jednat.

Dali jsme tomu trochu volný průběh. Nikdy nenecháváme prodloužení smlouvy na posledních chvíli. Bavím se s hráči minimálně rok a půl dopředu. V případě Davida to bylo jasně postavené, že chce zkusit změnu. U Šimona to bylo trochu jiné. Že počkáme, jak se sezona dohraje a jaká bude situace s koronavirem ve světě. Ještě se budeme bavit, ale já už mu smlouvu vylepšit nemůžu a ani nechci. Má dobré podmínky a záleží to na tom, jestli cítí, že chce dál hrát v Sigmě, nebo už ne.

Jak vidíte situaci s Tandirem, který si na vás stěžoval u hráčské asociace?

Proběhly tam nějaké hokusy a pokusy, ale je to jasná záležitost. Na jaře hostoval na Slovensku, kde jsme mu museli financovat část platu. Už když odcházel měl souhlas hledat si nové angažmá. Pracuje na tom. Má několik agentur, které se mu snaží něco sehnat. Jinak trénuje s prvním mužstvem, pobírá peníze a má veškerý servis, který mu náleží, abychom neporušovali nic ze smlouvy. Připravuje se dál s námi a je možná jen otázka času, kdy mu jeho lidé seženou angažmá. Je to taky chlapec z východu, takže ta jeho hlavička občas mluví rychleji, než všechno promyslí. Nejde totiž mít všechno. Na jednu stranu chtít z klubu zadarmo odejít a hledat si angažmá a zároveň po trenérovi chtít, aby s ním počítal do přípravných nebo dokonce mistrovských zápasů.