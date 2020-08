„Sestavu a taktiku připravili oni. Byli s týmem celý týden v tréninkovém procesu. Pro nikoho to nebylo ideální, i proto jsem ale rád, že jsme to zvládli,“ vykládal po úspěšném vstupu sezony a jednobrankové výhře.

„Když jsme se dozvěděli výsledky testování, tak bylo jasné, že to je řešení,“ dodal Minář.

Při koučování během zápasu bylo znát, že je ve svém živlu.

Na hráče volal, gestikuloval, občas něco prohodil i směrem na libereckou lavičku k dobrému známému Pavlu Hoftychovi.

Po dvaceti minutách sundal v horkém odpoledni sako a pokračoval v košili.

Když můžu pumpovat, je to lepší

„Musím říct, že jsem si to užil. Když můžu u lavičky pumpovat, pochodovat v tom vymezeném prostoru a vyřvat se, tak je to pro mě z hlediska nervozity daleko lepší. I proto stávám při domácích zápasech v tunelu. Venku, kde jsem na tribuně, strašně trpím,“ řekl Minář, který byl i během zápasu v kontaktu s nepřítomným hlavním koučem Látalem.

„Chtěl jsem vědět, jak to vypadá v televizi, přes Adama Košaře jsem se ptal na výstupy. V poločase jsme s Radkem spolu mluvili. Ve druhé půli viděl možnost střídání, které už jsme ale v té chvíli připravovali,“ prozradil Minář, který sám sebe označil jen za vykonavatele a záskok v podobě zápasu.

„Kluci tým připravovali celé čtyři týdny a u finále být nemohli. Dostal jsem sestavu tak, jak to cítili oni. Já jsem nespekuloval,“ řekl.

Hoftych: Nechtěl bych to zažít

„Myslím, že to byla nepříjemná situace hlavně pro Latoše, že nemohl být s mužstvem,“ pousmál se liberecký trenér Pavel Hoftych, který se velmi dobře zná jak s Látalem, tak Hoftychem.

„Je to paradox. Znám ho z Trnavy jako toho, který pomalu neopustil hotel a teď právě on musí být mimo tým. Včera jsme spolu mluvili, dali jsme si pár informací o životě. Je to celé tak trochu stupidní. Z pozice trenéra je to velmi nepříjemné. Nechtěl bych to zažít,“ řekl Hoftych.

Velký rozdíl mezi tím, že Sigmu místo obvyklého kouče vedl Minář ale neviděl.

„O fotbale spolu diskutují a určitě všechno konzultovali. Oba jsou hecíři, způsob vedení byl podobný,“ doplnil.

Dobře nachystaná taktika

Sigma Liberec v prvním poločase přehrávala. Vyložených šancí sice neměla zase tolik, ale gól po standardní situaci zásluhou Pabla Gonzáleze dala. Další nadějné situace si pak vytvářela zejména po pravé straně.

„Trenéři měli taktiku nachystanou velmi dobře a hráčům se ji celkem i dařilo plnit. Pravá strana se mi hodně líbila, ale s Radkem jsme se shodli, že jsme po ní mohli být ještě víc nebezpeční, každopádně jsme v první půli měli zápas pod kontrolou,“ mínil Minář.

Fandili dobře

Po přestávce už to takové nebylo.

„Vstup byl dobrý, ale pak přišla dvacetiminutovka, kdy jsme se zatáhli. Výsledkem pak byla i penalta, kdy se k nám přiklonilo štěstí a Aleš Mandous samozřejmě, který ji chytil. Mohlo se to vyvíjet jinak,“ hodnotil sportovní ředitel.

Důležitou situaci pak Sigma přežila ještě na konci prvního poločasu, kde ohnal po Hromadovi útočník Martin Nešpor, za což klidně mohl dostat červenou kartu.

„Díval jsem se na to a z mého pohledu byla žlutá karta v pořádku. Ale byla to první věc, kterou jsem v kabině řešil, že nesmíme dohrávat v deseti, tak aby si dal Martin pozor,“ konstatoval Minář, jenž po zápase vynechal děkovačku s fanoušky.

„Já jsem jen zaskakující trenér, neviděl jsem to tak, že bych tam měl jít,“ zopakoval Minář.

„Děkuji jim touto cestou. Fandili dobře, podle mě i proto, že z týmu cítili snahu,“ dodal.

Trénování i ředitelování

V příštím týdnu ale s týmem na hřišti tak jako tak bude muset být.

„Dokud se kluci nebudou moct zapojit, tak je to jasné. Mají ale daný plán, takže myslím, že z devadesáti procent pojedu podle něj,“ podotkl.

A bude stíhat i ředitelovat?

„V Mladé Boleslavi jsem to tak měl dva roky. Několikrát jsem jel na jednání skoro přímo z tréninku, takže to znám,“ usmál se.