Realizační tým áčka Sigmy Olomouc okolo Václava Jílka dozná změny. Klub na svém webu potvrdil odchod asistenta trenéra a vedoucího mužstva Milana Kerbra. Jeho náhrada je prozatím v jednání. Změn pak doznaly také přípravné zápasy olomouckého celku.

Milan Kerbr | Foto: SK Sigma Olomouc

Milan Kerbr, který přišel do Sigmy v roce 2019 ještě jako hráč z kyperského Limassolu, odchází do Slavie, kde zaujme uvolněné místo v realizačním týmu Jindřicha Trpišovského po Jaroslavu Köstlovi. Za Olomouc naskočil do třinácti zápasů a po zranění zad nastoupil jako vedoucí týmu a asistent trenéra.

„Chtěl bych Sigmě poděkovat. Po zranění mi umožnila naskočit ještě zpět do profesionálního fotbalu a napodobit tátu, který tady hrával. Splnil jsem si tím sen. Stejně tak patří klubu díky, že mi umožnil přechod do trenérské role. Naučil jsem se hodně. Slavii teď vnímám jako velkou příležitost a posun v kariéře. Jsem rád, že se kluby dohodly,“ sdělil Milan Kerbr pro web olomouckého klubu.

V Praze podepsal smlouvu do 30. června 2026. „V momentě, kdy bylo jasné, že Jaroslav Köstl odejde, jsme měli o náhradě jasno. Milan začal hned po ukončení aktivní kariéry trénovat a radit se se mnou ohledně školy, licence a samotné profese. Znám ho jako hráče, člověka a od olomouckého realizačního týmu i jako skvělého trenéra. Mám radost a děkuji Olomouci, že nám vyšla takto rychle vstříc v situaci, která je podobná jako u nás," řekl pro web Slavie trenér Jindřich Trpišovský.

Milan Kerbr je už nyní v portugalském Algarve, kde se připojil k týmu na soustředění. V kabině bude potkávat další bývalé sigmáky Petra Ševčíka, Aleše Mandouse, Mojmíra Chytila či Ondřeje Zmrzlého, který k sešívaným zamířil také v tomto přestupním období.

To Sigma se vydá v pondělí na druhé letošní soustředění za teplem. Z Vídně odletí do Turecka, kde má naplánované dva zápasy. Původně měla změřit síly s Lubinem již v úterý, nakonec ale z utkání sešlo a novým soupeřem Hanáků bude bulharský Ludogorec Razgrad, s nímž se potká ve středu v 17 hodin. Generálkou na ligu pak bude sobotní duel s Vejle, který začne v 15 hodin.

Ještě před odletem se Sigma střetne v rámci posledního utkání Tipsport ligy. Na prostějovské umělé trávě je výkop naplánován místo původních 10.30 na 10.15.