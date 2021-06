Kerbr přišel na poslední dvě minuty. Původně zamávat divákům a udělat definitivní tečku. Nakonec ale zápas ještě rozhodl. V nastaveném čase proměnil penaltu za faul na Šípa.

„Lepší rozlučku jsem si nedokázal představit. Ještě tady v Liberci,“ přiznal Kerbr po utkání.

„Jsem vlastně trochu smutný, že Liberec prohrál, protože ho mám strašně rád a jako další týmy ho budu mít v srdci. Takovou rozlučku si budu pamatovat do konce života,“ sypal ze sebe.

Kariéru končí už v jednatřiceti letech. To není věk, kdy se končí. Bolavé plotýnky ale byly proti.

„Po operaci jsem doufal, že se ještě vrátím a zranění odezní a budu hrát třeba pět šest let. Po třech čtyřech měsících jsem zjistil, že je to stejné, ne-li ještě horší. Připravoval jsem se na to, že konec přijde brzy,“ prozradil.

V Olomouci podepsal v létě 2019. Odehrál ale i s derniérou pouze 14 utkání.

„Když bylo jasné, že už nebudu moct hrát na prvoligové úrovni, tak jsem se i po dohodě s rodinou rozhodl skončit,“ řekl syn legendárního olomouckého kanonýra z devadesátých let minulého století a vicemistra Evropy z roku 1996.

„Když jsem přišel do kabiny a od táty jsem viděl esemesku, že jsem si lepší konec nemohl představit a že je na mě hrdý. Až se potkáme, určitě si dáme štamrpličku a nejspíš nezůstane u jedné,“ usmál se Kerbr.

Kam povedou jeho další kroky, to zatím neví. Ve hře je jak pokračování v Olomouci, tak návrat do Uherského Hradiště, odkud pochází.

„Budeme to řešit s panem Minářem příští týden, jestli budou i nějaké možnosti pokračovat v Sigmě, nebo jestli to bude Slovácko,“ dodal na závěr.