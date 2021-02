Čerstvá posila z polské Cracovie Krakov má podle trenéra Látala zaplnit v kádru místo po Šimonu Faltovi.

Sám šestadvacetiletý fotbalista zase doufá, že by si dobrými výkony v české lize mohl vybojovat místo ve slovenské reprezentaci pro letní mistrovství Evropy. „Věřím, že si s Olomoucí vzájemně pomůžeme," řekl.

Jak se vám dnes hrálo poprvé za Sigmu?

Naskočil jsem do druhého poločasu. Myslím, že Domažlice neměly šanci vyhrát. Byli jsme kombinačně silnější a šlo jen o to, abychom byli efektivní.

Co osobně od angažmá na Hané očekáváte?

Věřím, že si s Olomoucí vzájemně pomůžeme. Pokud bych se dostal i na EURO, tak by to bylo super.

Co mohou čekat fanoušci od vás? Rychlost, souboje jeden na jednoho, produktivitu?

Nechci nic moc říkat dopředu, ale pevně věřím, že ano.

Je EURO hlavní motivací, proč jste hledal větší herní vytížení?

V Lechii jsem nebyl v dobré situaci. Bylo jasné, že tam budou dostávat prostor především kmenoví hráči. Proto jsem se rozhodl, že budu muset změnit prostředí. I kdyby EURO nebylo, tak bych musel hledat něco, kde bych hrál.

Co rozhodlo pro Olomouc?

Když se mi naskytla možnost jít sem, tak nebylo nad čím váhat. Vím, že Sigma hraje technický fotbal a že by mi to mělo pasovat. Volal mi trenér Látal. Dvakrát nebo třikrát jsme spolu mluvili. Vím, že působil na Slovensku v Trnavě a také v Polsku. Bavil jsem se o něm i s trenérem Hapalem. Teď jsem pod ním absolvoval dva tréninky. Ještě se určitě poznáme.

Existuje možnost, že byste zůstal i déle než půlrok?

Stát se může asi všechno.

Jak se vám zatím líbí v Olomouci?

Jsem tady teprve dva dny. Město jsem ještě neviděl, protože je tady situace taková, jaká je. Byl jsem jen dvakrát na benzínce, kde jsem nikoho nepotkal. Jsem zatím jen na hotelu. Mám to oproti Gdaňsku blíže domů. Teď je to dvě hodiny, předtím bylo sedm. V tom je to lepší.

Českou ligu už jste hrál v minulosti za Slavii. Co říkáte na to, jak se klub posunul?

Slavii pořád sleduji. Je tam pořád pár hráčů, se kterými jsem tam hrál. V Evropě zanechali svými výsledky strašně dobrý dojem. Klobouk dolů před nimi.