Jako tu o obránci Michalu Vepřekovi na herním soustředění na Maltě. „V žádném případě. Jsem připravený, že budu na jaře pracovat s kádrem, který máme teď pohromadě,“ řekl olomoucký kouč.

O zkušeného pětatřicetiletého levého beka Vepřeka, který valnou většinu podzimní části strávil na lavičce či dokonce na tribuně, mělo údajně stát Brno. S tím Sigma bydlí na turnaji na Maltě v jednom hotelu.

„Vážně je ale vyloučeno, že si po večeři někde sedneme a Michal nakonec půjde do Brna,“ smál se Látal.

Jednak Vepřek v závěru podzimu při zranění Ondřeje Zmrzlého naskočil do několika zápasů a ukázal, že v lize pořád ještě může být pro tým platný. A pak taky Látal nechce před jarem vůbec nic podcenit.

„Čeká nás ale 22 zápasů, k tomu pohár. Víme, jaká je situace s koronavirem. Kdykoliv může kdokoliv vypadnout. Potřebujeme mít široký kádr,“ vysvětluje.

Sigma i přes rozpačité výsledky v listopadu a prosinci zůstala na čtvrtém místě a na jaře se může klidně rvát o Evropu.

„Naším cílem je do posledního kola mít o co hrát. I když se odstup snížil a bude to vyrovnanější,“ řekl olomoucký trenér.

Nikoho pouštět nechceme

Ten přiznal, že zájem byl o více hráčů. „Nějaké naťukávání, hostovačky,“ kývl Látal.

Opava hodně stála o stopera Štěrbu.

„Byla tam Karviná, nějaké Slovensko. Týkalo se to více hráčů, ale opravdu nikoho pouštět nechceme,“ zopakoval Látal.

Poslední příležitost dostat alespoň nějaké odstupné má Sigma v případech Davida Housky a Šimona Falty (ten na Maltě chybí kvůli nemoci). Po sezoně jim totiž končí smlouvy. Právě na to ale podle všeho vyčkávají i případní zájemci, zejména ti zahraniční.

Maltský výběr tak opustí po návratu do Česka nejspíš jen Tomáš Zlatohlávek, který by se po podzimu stráveném v Třinci měl ucházet o místo v kádru druholigového Prostějova.

Není čas, počítáme s tímto kádrem

Ani s příchody to nevypadá v krátké zimní pauze v Olomouci na divoký večírek. V Prostějově na hostování zůstanou Jiří Spáčil, Štěpán Langer i Jakub Matoušek, který ve druhé lize na podzim blýskl pěti góly.

V Sigmě nepočítají ani s Jiřím Texlem, jemuž skončilo hostování v Opavě a jasněji by okolo jeho dalšího působiště mělo být po návratu Hanáků z Malty.

Případnému testování potenciálních posil pak stojí šibeniční termín startu ligy. Olomouc má hrát první zápas jara na Slavii už 16. ledna.

„Jsme v situaci, kdy není čas. Mohla by tam být nějaká výměna jednoho za druhého. Když bude něco pro nás příznivého, může k něčemu dojít. Ale jinak jsme nachystaní, že vyběhneme s tímto kádrem,“ konstatoval Látal.

První přípravné utkání čeká jeho svěřence už ve středu. Od 18 hodin se v semifinále maltského turnaje utkají s Trnavou. Přímý přenos vysílá Nova Sport.