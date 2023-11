/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Bývalý fotbalový útočník Michal Hubník spojil téměř celou kariéru se Sigmou Olomouc. Jediné zahraniční angažmá si vyzkoušel v polské Legií Varšava, strávil zde dvě sezony. V pátek se do hlavního města Polska vrátil oživit si vzpomínky a také fandit české fotbalové reprezentaci.

Michal Hubník | Foto: Deník/David Kubatík

Skupinka asi dvou desítek českých turistů vylezla z Královského hradu ve Varšavě. V jejím čele šel bývalý fotbalový reprezentant Michal Hubnik zachumlaný pod čepicí a v kabátě. Aby ne, oproti předchozímu dni je pocitově sice tepleji, nefouká studený vítr, ale jsou jen čtyři stupně a neustále mrholí, při pozdním odpoledni došlo dokonce na sněhové vločky.

Michal Hubník ale zdejší počasí moc dobře zná. Ve Varšavě strávil téměř dva roky. Na začátku roku 2011 zamířil z Hané do zdejšího klubu Legie Varšava, se kterou se stal dvojnásobným vítězem polského poháru.

„Dlouho jsem tady nebyl. Město znám, hrozně se mi tady líbilo. Za tu dobu se ale nic nezměnilo,” začal krátké povídání během přesunu na prohlídku muzea, kam skupinka s průvodcem mířila.

„Byl jsem tady v době, kdy se v Polsku hrálo EURO, byl jsem také v reprezentaci a teď jsem se na kluky přijel podívat,” popisoval čtyřnásobný reprezentant.

Ač vyhrál s Legií jediné dvě své trofeje, angažmá mu příliš nevyšlo. Napříč soutěžemi za ni odehrál 21 zápasů, v nichž zaznamenal dvě branky.

„Bohužel, pro fotbal musí být člověk zdravý. Já jsem si tady natrhl achilovku a mé působení tady skončilo. Ale rád jsem se sem vrátil, vzpomněl jsem si, jak jsem tady bydlel a bylo to krásné,” řekl.

Z Varšavy se pak vrátil do Olomouce, poté ještě hrál za Jablonec. V roce 2015 ukončil profesionální kariéru a postupně se vrhl na dráhu trenéra. Čtyřicetiletý bývalý fotbalista vedl Valašské Meziříčí, Otrokovice či Frýdek-Místek. Šlo o štace ve třetí nejvyšší soutěži MSFL.

„Mám udělané licence, ale teď netrénuji. Odsunul jsem fotbal na druhou kolej. Mám dvě děti a nebyl čas se tomu věnovat,” popisoval.

A co tedy nyní dělá Michal Hubník? „Pomáhám vstoupit polským formám na česky trh a naopak českým na polský. Fotbal a byznys jdou ruku v ruce, je to takové spojování,” prozradil.

Jisté pak je, že v pátek večer bude na Národním stadionu ve Varšavě držet palce českým fotbalistům, aby zvládli porazit Polsko.

„Bude to těžké, Poláci musí. celý stadion je požene. Myslím ale, že máme dobrý tým a budu fandit stejně jako všichni Češi a věřím, že něco urveme,” hlásí.

Příští rok by se pak rád do Varšavy opět vrátil. „Jsem v kontaktu s kluky, co se mnou hrávali, někteří pracují dokonce v klubu Legie. Občas si napíšeme, zavoláme. Zvou mě na zápasy, ale neměl jsem teď moc času. Věřím, že příští rok si sem zase udělám nějaký výlet a půjdu na Legií,” uzavřel Michal Hubník.