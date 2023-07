Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli i třetí duel a čeká je poslední před odjezdem na herní soustředění do Rakouska. Tam se bude tým pod vedením trenéra Václava Jílka snažit vylepšit produktivitu. „S tou nejsme úplně spokojeni,“ říkal Václav Jílek po utkání s polským celkem.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - SK Sigma Olomouc, Václav Jílek | Foto: SK Sigma Olomouc

Porazili jste Termalicu 3:0, ale gólů mohlo být opět více.

Spokojenost s přístupem i celkově, jak fungovala herní organizace, jak fungovaly presinkové věci. Na druhou stranu nejsme spokojeni s efektivitou a řešením finální fáze. Samozřejmě jsme spokojeni s výsledkem, ale kdyby utkání skončilo 8:2, tak by to asi daleko více odpovídalo těm šancím, které jsme si vytvořili.

Lukáš Juliš třetí zápas, třetí gól. Naplňuje to, s čím sem přicházel?

Jednoznačně. Můžu to jenom potvrdit. Jeho největší zbraň je způsob a realizace zakončení v šestnáctce soupeře. V momentě, kdy se tam dostane, je schopen to řešit. Je to rozdíl oproti těm mladým klukům, jako je třeba Denis Kramář, nebo třeba ne tak mladý Jakub Přichystal. Není tam tolik klidu a kvality řešení zakončení. Věřím, že i oni budou postupem času góly dávat, protože to nemůže viset na jednom hráči.

Zkoušeli jste několik variant rozestavení a personálního obsazení. Už se vám krystalizuje sestava?

Víceméně jsme v půlce přípravy. Po velice náročných čtrnácti dnech, kdy jsme absolvovali kondiční blok, šlapou hráči velmi dobře. Pozice jsou zdvojené a bude záležet na kempu příští týden, jak se tam kluci budou konfrontovat a jak jim vyjdou zápasy. Nějakou kostru v hlavě máme, ale já jsem rád, že mužstvo je dneska konkurenceschopné. Na některých pozicích je přetlak a hráče to motivuje pracovat v každém tréninku, zápase a okamžiku. Můžu jednoznačně říct, že hráči, kteří to zvládnou nejlépe a budou schopni naplňovat naše požadavky, tak půjdou do sezony v základní sestavě.

Nechali jste si Mikeše Cahela asi déle, než bylo plánováno. Mohl by odjet na soustředění?

Zatím jsme se o tom konkrétně nebavili. Důvod byl jasný, vypadli nám Jirka Sláma a Ondra Zmrzlý, teď se oba vrátili, ale ještě máme mimo Víťu Beneše, takže alternujeme s Ondrou Zmrzlým v pozici stopera. Chtěli jsme mít dva plnohodnotné levonohé hráče na stranu. První zápasy ukázal více přínosu a kvality. Teď v únavě a tím, že se potkáváme s vyspělejšími týmy, je vidět, že je potřeba, aby posbíral nějaké zkušenosti. Ať už to dopadne jakkoliv, tak pro něj i pro nás jsou ty tři týdny velice důležité v jeho dalším rozvoji.

