Olomouc a brankáři. Tohle téma se neustále opakuje, tentokrát má však jiný důvod. Jednička Matúš Macík musel o poločase v utkání s Hradcem Králové střídat. Nebylo to kvůli výkonu, ale kvůli podezření na otřes mozku. Jeho náhradník Tadeáš Stoppen záskok zvládl, vytáhl dva skvělé zákroky.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 0:0, Matúš Macík | Foto: Deník/Jan Pořízek

Nic tomu nenasvědčovalo, ale do druhé půle za bezbrankového stavu nevyběhl na Andrově stadionu na trávník Matúš Macík, nýbrž Tadeáš Stoppen. Vynucené střídání. Do té doby urostlý Slovák posbíral centry, zkrotil pokus Vašulína a vyřešil (ač ne ideálně) i složitou situaci při rozehrávce, do které jej dostal nepřesným pasem stoper Vít Beneš.

Jenže k problému došlo již při rozcvičce. „Schytal tvrdý direkt a asi se to postupem času projevilo. Odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku,“ sdělil na pozápasové tiskové konferenci Václav Jílek.

OBRAZEM: Fanzona a střelnice před zápasem Sigmy, 2683 diváků se branky nedočkalo

Nebyly to tak chyby, které tentokrát musel na brankářském postu řešit. Macík tým podržel v Liberci, takže pro Hanáky opět nepříjemná situace. O to veseleji v jejich táboře muselo být, že Tadeáš Stoppen záskok zvládl. Hned po třech minutách musel tasit zákrok proti přízemní střele z blízkosti a v samotném závěru vyrazil míč na tyč při velké šanci Vašulína, čímž Sigmě zachránil alespoň bod. „Souhlasím, spokojenost,“ kývl Jílek na výkon mladého gólmana.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 0:0, Tadeáš StoppenZdroj: Deník/Jan Pořízek

„Táda to vzal dobře. Ukázal tam i průnikovku, kterou dával po zemi. Za mě super. Takhle bych si představoval, abychom hráli od brankáře,“ přidal se zkušený obránce Filip Novák.

Už ve středu čeká Sigmu duel v Teplicích, do kterého tak velice pravděpodobně půjde Stoppen v roli startujícího brankáře, ač by Macík měl být v pořádku.

„Matúš Macík strávil noc v nemocnici na pozorování s podezřením na otřes mozku. Absolvovaná vyšetření neprokázala žádný závažný problém. Nyní už se cítí lépe. O jeho opětovném zapojení do tréninku se teprve rozhodne v následujících dnes,“ napsal klub na sociální sítě.