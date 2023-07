Třiadvacetiletý křídelní Sigmy Olomouc Jakub Matoušek odchází na roční hostování do Pardubic.

SK Sigma Olomouc - Banská Bystrica, Jakub Matoušek | Foto: SK Sigma Olomouc

Často se mluvilo o malé vytíženosti Jakuba Matouška v ligových zápasech. Sám hráč projevil zájem odejít do některé ligového týmu na hostování. Nejprve s áčkem Sigmy nezačal přípravu, ale následně se k týmu připojil a absolvoval také soustředění.

Předtím se nedomluvil na podmínkách ve Zlíně, nyní to s Pardubicemi klaplo. Může tak následovat cestu Mojmíra Chytila, který se v Pardubicích nastartoval do reprezentační formy a následně přestoupil do Slavie.

V Pardubicích Matouška povede trenér Radoslav Kováč a potká se v týmu opět s útočníkem Tomášem Zlatohlávkem, který do klubu v létě přestoupil.

Rychlonohý záložník rovněž prodloužil smlouvu do roku 2026 a Sigma si jej bude moci z hostování v zimě stáhnout.

„Prodloužením smlouvy jsme dali najevo, že s Jakubem nadále v plánech do budoucna počítáme. Nyní pro něj ale bude lepší, když bude mít dostatečné herní vytížení v první lize,“ řekl sportovní manažer Ladislav Minář.