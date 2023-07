Musí hrát. Je jiný než ostatní, umí jeden na jednoho. Má nedostatky směrem dozadu. Tak by se daly shrnout výroky na adresu ofenzivního záložníka Sigmy Jakuba Matouška. Tomu dal klub v úvodu přípravy svolení najít si tým na hostování, jenže prozatím k žádné dohodě nedošlo, a tak zůstává stále v Olomouci.

SK Sigma Olomouc - Banská Bystrica, Jakub Matoušek | Foto: SK Sigma Olomouc

V pondělí 19. června chyběl na úvodním tréninku přípravy ligového áčka Sigmy Olomouc. Začít měl s béčkem až ve středu s tím, že klub řešil jeho situaci a hledal se prvoligový klub, kde by třiadvacetiletý záložník hostoval.

Mluvilo se o Zlínu, jenže z toho sešlo a už v sobotu 24. června hrál Matoušek za áčko Sigmy první přípravný duel proti Dolnému Kubínu (3:1). Stejně tak naskočil na poločas o týden později proti Banské Bystrici (4:0).

„Aktuálně zůstávám v Sigmě Olomouc a budu se snažit prát se tady o místo v základní sestavě, abych dostával co nejvíce příležitostí. Nechci říkat, jak to bylo se Zlínem, protože by to bylo vůči němu nefér. Bylo to mezi námi a prostě jsme se nedohodli,“ sdělil Jakub Matoušek.

Přesto zůstává jeho situace otevřená. „Mojí prioritou je hrát ligu, ať už by to bylo tady, nebo někde jinde. Kdyby přišlo něco, co by mělo smysl, tak je možné, že ještě v létě změním dres. Momentálně se ale soustředím na práci v Olomouci,“ prozradil Matoušek.

V uplynulém ročníku nakoukl ve FORTUNA:LIZE do 14 zápasů a zapsal 370 minut (0 gólů, 1 asistence). V základní sestavě však nebyl ani jednou! Za béčko ve druhé lize přidal 13 startů (2 góly a 2 asistence).

„Hodně mě ovlivňovala zranění, takže jsem do hry moc nezasahoval. Dostával jsem se do toho, ale jsem mladý, takže chci hrát co nejvíce,“ odpověděl na otázku, zda nebyl spokojený se svým vytížením.

V sobotním utkání proti Banské Bystrici však opět ukázal, že má týmu co dát. Několikrát prošel přes protihráče, troufal si do soubojů jeden na jednoho a často je vyhrával. Přidal několik sólíček, což jsou věci, které zdobí v českém prostředí málokterého fotbalistu. Také ale bylo znát, že při ztrátě se kolikrát nevrátil pod míč a pouze vyklusal na vlastní polovinu.

To jsou věci, které jsou mu trenérem Václavem Jílkem často vyčítány včetně taktické nevyzrálosti. Matoušek není podobný typem hráče, jakým je Jan Navrátil, který okamžitě přepne směrem dozadu.

„Mám nějaké předpoklady, což jsou ty běžecké a rychlostní. Zrovna tady se hraje styl, ve kterém je více dbáno na defenzivu a taktiku, což se snažím plnit a doufám, že to bude čím dál lepší,“ hlásí.

Zároveň je na něm ale také vidět, že by si rád vyzkoušel něco jiného. „Kdyby se povedlo nějaké hostování, tak by v tom týmu byly třeba jiné nároky. Mohlo by to být pro mě horší, ale také samozřejmě i horší,“ přemítá.

Každopádně se pod sobotní vítězství 4:0 podepsal brankou po jedné ze svých individuálních akcí. „Po čtrnáctidenním kondičním bloku to bylo opravdu náročné. Měli jsem zatavené nohy, ale zvládli jsme to dobře. Jsme moc rádi, že jsme vyhráli i druhý zápas, což je dobře pro naše sebevědomí,“ myslí si Matoušek.

Ten má navíc radost i v osobním životě, protože se stal novopečeným tatínkem. „Je to úžasné, dcera je úplně super. Je to sice náročné, ale určitě bych neměnil,“ usmíval se.

A to i přesto, že se kolikrát nevyspí. „Dnes (z pátka na sobotu) jsem spal na gauči, takže to bylo dobré a vyspal jsem se. Jinak v noci moc nespí, ale to nevadí,“ uzavřel.