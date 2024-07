V minulé sezoně patřil do kádru béčka Sigmy Olomouc, stabilně naskakoval do zápasů a pomohl k historickému druhému místu. Po přesunu trenéra Tomáše Janotky k áčku dostal také šance. A zatím je příjemným překvapením.

„Sigma potřebuje omladit kádr,“ shodovala se fotbalová veřejnost i experti po uplynulé sezoně. Klub zatím oznámil dvě posily, Leibla či Klimenta. Oba však již oslavili třicáté narozeniny. Přesto si vzal Janotka do přípravy také některé hráče z béčka. A jeden z nich na sebe poutá pozornost.

Poločas proti Štětínu, poločas proti Bialystoku a poločas naposledy ve středu s Trenčínem. Dvacetiletý ofenzivní fotbalista Matěj Mikulenka v něm navíc zaznamenal první branku v áčku, když otevřel skóre po brejkové situaci.

„Může mi to pomoci v sebevědomí. I to, že jsme poprvé v přípravě vyhráli. Devadesát procent gólu však udělal Jáchym Šíp, já jsem to jen doklepl. Nevím, kolik stojí první gól, ale určitě rád přispěji,“ říkal Mikulenka bezprostředně po utkání. On sám navíc přidal asistenci na druhou branku, kterou vstřelil Vít Beneš.

„Byl to těžký zápas, ale hrálo se mi dobře, přestože bylo teplo. Hřiště bylo perfektně připravené,“ pokračoval Mikulenka v hodnocení.

V prvních třech duelech zaujal také trenéra Tomáše Janotku. „Sice je to předčasné, ale klepe na základní sestavu. Jeví se ve skvělém světle. Naše pravá strana byla v druhé půli aktivní, nebezpečná a produktivní,“ chválil kouč. Třetí gól Sigmy totiž vstřelil pravý bek Matěj Hadaš - další z těch, kteří se snaží už nějaký ten rok naplno prosadit z béčka do áčka.

Mikulenka totiž sice raději naskakuje na desítce, nicméně momentálně dostává minuty na křídle. „Na desítce jsem odehrál většinu kariéry, teď ale vnímám, že je tam velká konkurence. Sžívám se s novým postem, ale beru jakýkoliv, hlavně, že budu moct hrát,“ hlásí Mikulenka.

„Možná je trošku nevýhoda, že mě trenér zná a ví, že zvládnu běhat. Na kraji je to náročnější, více nahoru, dolů, naběhám více kilometrů. Na desítce jsem měl větší volnost dopředu, ale také jsem se musel vracet,“ porovnával s úsměvem.

Jinak je ale pro něj působení Tomáše Janotky u áčka pozitivem. „Z béčka šlo do přípravy s áčkem hodně kluků, známe se, hraje nám to, jsme sehraní a vypadá to dobře. Na trenéra jsme zvyklí, víme, co od něj čekat a on zase, co od nás. Osobně se s ním znám déle, byl jsem pod ním už v dorostu a je pro nás mladé perfektní, že jsme mu prošli pod rukama,“ myslí si Mikulenka, který na sebe v minulosti upozornil také mimo fotbal - záchranou života.

Teď se tak sžívá s nejvyšší soutěží a jak vidno, zatím mu to jde docela dobře. „Je tam ale určitě rozdíl v kvalitě, intenzitě i soubojích. Učím se od všech starších hráčů a od každého se snažím brát něco. Kluci nám radí, takže je to super,“ uzavřel Mikulenka.

Liga začíná za dva týdny, před Sigmou jsou poslední dva přípravné duely. Urve Matěj Mikulenka pozici v základní sestavě?