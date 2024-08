Jaké máte pocity po prvním ligovém gólu?

Jsem rád za každý gól, tenhle asi bude nezapomenutelný. Strašně vás to nahecuje, ještě když burácí vaše jméno. Měl jsem pak více energie, než jsem si myslel. Musím si ale na to dát pozor a ukočírovat to, protože takhle bych tam nejradši běhal tam a zpět. Musím to uklidnit více na míči.

Čím jste branku vůbec dal?

Sám to úplně nevím, ale myslím, že kolenem. Standardky trénujeme a bylo to nacvičené. Já jsem se tam nachomýtl.

Už jste nebyl na hřišti, ale jak jste prožíval vítězný gól v nastavení?

Vběhl jsem tam a byl nadšený. Na Klimiče (Jana Klimenta) jsem řva, že je bůh. Nevím, jak to dělá, že dává tolik gólů. Byla to o to větší euforie, že gól padl v nastavení. Vyhrálo se, nádhera.

Bude nějaká oslava vaší premiérové trefy?

To ještě nevím, možná s rodinou, přítelkyní a kamarády. Ale za první gól padne do kabiny asi celá výplata, takže na oslavu spíše nezbyde.

Gólů mohlo být ale více.

Mohl jsem další šance vyřešit lépe. Jak mi dal přihrávku Klimi, tak jsem to mohl zaseknout nebo gólmana zkusit lobnout. Hlavičku pak dát třeba do země.

Učíte se hodně od starší spoluhráčů?

Pozoruju je, jsem rád, že s nimi můžu trénovat, hraje se s nimi fantasticky. Třeba s Honzou Klimentem vždycky vím, co mám dělat. On mi dá míč, já jemu…