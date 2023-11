V Polsku strávil 32letý střední záložník Martin Pospíšil téměř šest let. Do Jagiellonie si jej vytipoval nynější kouč polské reprezentace Michał Probierz. Za Bělostok si zahrál na Národním stadionu ve Varšavě, kde vyběhnou v pátek čeští fotbalisté proti polským, finále poháru. „Na atmosféru si kluci stěžovat nebudou,“ potvrzuje v rozhovoru pro Deník. Sám teď bojoval se zdravotními problémy a v Sigmě stále hledají, jak fotbalistu s dobrým driblinkem a vypilovanou šajtlí využít. Kde se cítí nejlépe on sám?

SK Sigma Olomouc - FC Zlín, Martin Pospíšil | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak v Polsku vnímají kvalifikační utkání proti Česku?

K týmu přišel nový trenér pan Probierz, se kterým se znám a snaží se přebudovat reprezentaci. Proto povolal hodně mladých kluků, nováčků a hráčů z tamní ligy, což moc nebývalo. I když jsou v týmu stále hvězdy, tak prochází obměnou a soustředí se spíše na to, aby byli úspěšní v dalších letech.

Od fanoušků ale bude velký tlak, aby polský tým na EURO postoupil.

Samozřejmě. Poláci jsou maximalisté a od fanoušků bude určitě obrovský tlak, aby se postoupilo. Oni se určitě neztotožní s tím, že by na EURU nebyli. Dokud je minimální šance, tak věří. Jejich tým se ale nenachází v nejlepší situaci a očekávání jsou daleko vyšší, než jaké mají momentálně výsledky. Sám jsem na páteční zápas zvědavý, nevím, co čekat.

V polském výběru je také váš bývalý spoluhráč z Jagiellonie Wdowik, napsali jste si?

Jsem s kluky pořád v kontaktu, strávil jsem v Polsku spoustu let a odpárat se to nedá. Jsem za něj nesmírně rád, jezdili jsme spolu denně na tréninky. V té době toho ale moc nenahrál, občas šel na lavičku, někdy na tribunu. Teď je z něj hvězda ligy a jezdí na repre. Je to určitě podložené, protože jako levý obránce má osm gólů a tři asistence. Vždy jsem ho vnímal jako šikovného fotbalistu. Teď mu pomohlo, že k týmu přišel trenér z béčka, který chce hrát fotbal a styl mu sedí. Určitě ho ještě před zápasem hecnu.

Co čekat od fanoušků?

Atmosféra bude bouřlivá. Obrovský stadion, který bude vyprodaný do posledního místa. Měl jsem možnost si tam zahrát finále polského poháru a bylo tam téměř šedesát tisíc lidí. Je to nádherný stadion, fantastická kulisa a když diváci spustí, určitě si na atmosféru nebudou stěžovat ani naši hráči.

Říkal jste, že se s koučem reprezentace Probierzem znáte, ale on odcházel z Jagiellonie ve chvíli, kdy jste tam přicházel.

To ano, minuli jsme se, ale můj první kontakt byl s ním, protože mě tam chtěl už rok předtím. Byl vlastně iniciátorem mého přestupu.

Dokážete tedy říct, jaký to je trenér?

Preferuje náročný fotbal založený na běhavosti, soubojovosti a poctivosti. Nikdo si pod ním nedovolí nic vypustit, protože je jinak hodně impulzivní. Je to také motivátor, který dokáže z hráče dostat sto procent.

Jak se dá připravit na tým, který je plný nových jmen?

Sám jsem na to zvědavý a vůbec nevím, s jakou sestavou vyběhnou. Podle mě nedokáže trefit základní jedenáctku nikdo. Pro naše trenéry to bude složité udělat kvalitní přípravu. Budou si dělat analýzu, pouštět videa, ale pak může nastoupit úplně jiná sestava. Myslím si ale, že to bude o našich hráčích.

Jaká je vaše prognóza zápasu?

Sice také neprocházíme ideálním obdobím, ale myslím, že neprohrajeme. Pokud podáme výkon podobný tomu, který jsme proti nim předvedli doma, zvládneme to.

Osobně se nejedete podívat?

Původně jsem o tom přemýšlel a měl jsem to v plánu, ale nevyjde mi to, takže se budu dívat v telce. S kluky se ale domlouváme, že se půjdeme podívat na reprezentaci tady v Olomouci. Pro nás fanoušky by bylo dobré, aby se na Andráku rozhodovalo o postupu, aby měl zápas větší náboj a šťávu.

Neustále se mluví o tom, že Polsko má větší stadiony, ale dokážete říct, co je lepší z fotbalového hlediska v Česku?

Je pravda, že stadiony jsou nesrovnatelné. Poláci daleko více žijí fotbalem, je to pro ně sport číslo jedna, náboženství a na každém utkání vytvoří perfektní atmosféru. V porovnání s Českem je to největší rozdíl. Oni nám zase závidí to, že se naše kluby prosazují v evropských soutěžích. Mají slabý koeficient a je to pro ně těžké. O tomhle jsme se vždy bavili, že jsme dál a máme vyspělejší ty nejlepší týmy.

Který stadion vám nejvíce přirostl v Polsku k srdci?

Určitě ten Jagiellonie. Hlavně v první sezoně, která byla povedená, na nás chodilo neustále téměř vyprodáno. Jagiellonie má navíc jedny z nejlepších fanoušků v Polsku, proto jsem se na domácí zápasy vždy těšil. Pro každého je také čest si zahrát na tom národním, protože tam hraje jen repre a za odměnu tam bylo finále poháru. Proto je v Polsku pohár braný celkem prestižně. To je nejkrásnější stadion.

Vy osobně jste teď v Sigmě vypadl ze základní sestavy, jak to vnímáte?

Normálně, nebyl jsem úplně zdravotně stoprocentní, což byla příčina, proč jsem tolik nehrál. Měl jsem nějaké bolesti, ale věřím, že už to je za mnou. Cítím se momentálně stoprocentně fit. Před námi jsou teď do konce roku důležité zápasy a chci pomoci týmu k co nejvíce bodům, ať je výchozí pozice do jara co nejlepší.

Stále se mluví o tom, že vám trenér Jílek hledá ideální pozici. Bavíte se o tom?

Často, což je důležité, že hledáme způsob, abych byl týmu co nejvíce prospěšný, jako tomu bylo při mém příchodu. Ladíme to, i když je teď takové hlušší období. Hledáme kompromis. Nějak to vidím já a trenéři mají styl, kterým chceme hrát. Ten se snažím plnit a respektovat na úkor toho, kde bych chtěl být. Je dobré, že hledáme cesty, aby z toho těžil tým i já.

Kde je tedy podle vás ta ideální pozice?

Už nejsem taková ta klasická desítka, jako když jsem z Česka odcházel. V Polsku jsme hráli jiným stylem. Byl jsem osmička, takové pojítko mezi řadami. Tady hrajeme na dvě šestky a musím si navyknout, že jsem defenzivní záložník a přizpůsobit se tomu. Věřím, že je jen otázka času, než najdeme nejoptimálnější řešení.

Takže v systému Sigmy raději šestka než desítka?

V tomhle rozestavení, co poslední dobou hrajeme, je mi nižší postavení bližší. I když možná veřejnost byla zvyklá, že jsem hrával více vepředu. Postupem času mi to začalo vyhovovat níž, mám více balonů a větší vliv na hru. Můžu více tvořit. Je to vše o detailech, jak hodně hrajeme s míčem a podobně. Pořád to pilujeme. Vím, že mi je přes třicet, ale pořád tam jsou rezervy, můžu se učit a fotbal chci hrát ještě dlouho, takže se chci posouvat.

Při návratu do Česka jste říkal, že máte v hlavě stále i reprezentaci. Platí to?

Lhal bych, kdybych řekl, že tomu nevěřím. Jsem si vědom toho, jaký jsem fotbalista, jaké mám kvality a čeho jsem schopný. Týmu můžu obrovsky pomoci. Když budu na sto procentech, tak myslím, že bych měl nároďáku co nabídnout. Začátek po návratu jsem měl možná až moc dobrý, pak přišlo hlušší období, ale vím, že se na ten top zase dostanu. Je to jen otázka času. V reprezentaci budu věřit, dokud bude alespoň minimální šance.

Berete jako výhodu, že pohár s Plzní hrajete v reprezentační přestávce a Viktorii budou chybět někteří hráči?

My se na to takhle nekoukáme, je to pořád Plzeň a má kádr 25 vyrovnaných hráčů. Není to tak, že Plzni vypadnou tři, čtyři hráči a neměli by s kým hrát. Na lavičce mají deset kluků, kteří by ve všech klubech mimo top trojku hrávali. Nemyslím si, že by to mělo na jejich hru velký vliv a byli najednou slabší. Musíme se soustředit na sebe, abychom to zvládli.