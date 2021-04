Hodně svázané ruce měl v zápase s Teplicemi hlavní trenér olomoucké Sigmy Radoslav Látal. Z různých důvodů mu chybělo sedm hráčů, kterými by za normálních okolností mohl hru oživit. I proto možná Olomouc po inkasované brance na 1:1 už nebyla schopná reagovat a nakonec zápas dovedla jen k remíze.

Trenér Sigmy Olomouc Radoslav Látal | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Dnes jsme to opravdu jen tak tak poskládali. Jsou tam i další drobná zranění, takže uvidíme, jak to bude příště v Budějovicích, kam jedeme už za dva dny. Možná budeme muset sáhnout do béčka,“ posteskl si Látal, viditelně zklamaný z toho, že Sigma doma zase nepotvrdila vítězství z venkovního zápasu.