„Dá se říct, že jsem si na chvíli odskočil z práce,“ usmíval se v povídání pro Deník.

Vyhřátou kancelář musel na chvíli vyměnit za pobíhání ve štiplavém mrazu. Připravený ale byl. „Bylo to možná lepší, než jsem sám čekal. Natřel jsem se hřejivkou a bylo to dobré,“ zmínil. „I na té lajně je člověk pořád v pohybu,“ dodal a pochválil práci trávníkářů na Andrově stadionu, kteří mají celorepublikově velké renomé.

„Na to, jaké počasí bylo, tak hřiště bylo ve fantastickém stavu,“ pomyslně smekl.

Utkání, v němž Sigma srdnatě vzdorujícího soupeře nakonec porazila 3:1 a v poháru postoupila dál, nemusel řešit nic zvlášť nepříjemného.

„Pro mě jako pro asistenta v tom zápase žádná složitá situace nebyla. I ta nejzásadnější situace z pohledu rozhodčích, a sice pokutový kop pro hosty, byl nařízen na druhé polovině hrací plochy, než jsem byl já. Rozhodnutí se mě netýkalo,“ ohlédl se Vejtasa za utkáním.

O PÍSKÁNÍ ŘEKL UŽ NA PŘIJÍMACÍM POHOVORU

Skloubit pozici v hokejovém klubu a pískání na vysoké úrovni se Vejtasovi daří zvládat. I díky domluvě, kterou se svým zaměstnavatelem má. „Když jsem do HC nastupoval, tak jedna z prvních věcí, o které jsem mluvil, byla, že jsem fotbalový rozhodčí a občas může nastat situace, že dostanu delegaci na dobu, kdy bych normálně měl být v práci. Všichni o tom od začátku vědí,“ uvedl.

Výhodou pro něj je i flexibilita pracovní doby.

„Není to tak, že bych byl v práci každý den od osmi do čtyř. Záleží na schůzkách, záleží na zápasech, takže jde o to si čas vyladit tak, aby se všechno stíhalo a aby bylo hotové to, co hotové být má. Zkrátka, aby to bylo výhodné pro všechny strany,“ poodkryl.

V kancelářích hokejového klubu si ale čas od času něco – v dobrém – vyslechne. „Na adresu toho, že jsem rozhodčí, je to samý vtípek,“ směje se.

K PÍSKÁNÍ I CHYTAL, PAK SI MUSEL VYBRAT

S pískáním začal v 17 letech. „Tehdy jsem do toho ještě ve fotbale chytal. Když jsem postupem času jako rozhodčí postoupil do krajských soutěží, tak už jsem si musel vybrat a vybral jsem si pískání. A určitě toho nelituju, protože jako brankář bych se tak daleko nedostal. Určitě bych druhou ligu nechytal,“ ohlíží se zpátky.

Propracoval se tak, že v posledních měsících dostává už možnost podílet se na rozhodování ne ledajakých zápasů.

„Jako asistent rozhodčího jsem zařazen na listině rozhodčích pro profesionální soutěže, což znamená první a druhá liga. Jsem tam zařazený něco málo před půl roku,“ řekl.

Na vyšší úroveň si ale musel i kvůli okolnostem spojeným s koronavirovou krizí chvíli zvykat. „Za poslední rok to bylo trochu těžší v tom, že jsem neodpískal žádný zápas ve třetí lize. Protože ta se nehrála, byla přerušená. Do ligy ale potřebovali doplnit rozhodčí, proto jsem postupoval i já, ačkoliv jsem předtím půlroku neodpískal jediné utkání. Skrz adaptaci to bylo těžší, ale dalo se to zvládnout,“ odpovídal.

Co všechno už má za sebou? „Zatím jsem řídil pouze utkání druhé ligy, plus tohle byl asi třetí zápas MOL Cupu,“ prozradil.

ROZHODČÍ NA PLNÝ ÚVAZEK? URČITĚ NE

Být součástí zápasu třetího kola MOL Cupu na Andrově stadionu si velmi cenil.

„I když Sigma hrála proti třetiligovému soupeři, pořád je to pro mě něco nového, protože těch utkání v profesionálních soutěžích zatím nemám odpískáno tolik. Setkání s prvoligovým týmem je proto pro mě pořád zajímavé.“

Lákalo by ho jednou živit se jenom pískáním? „Práce je pro mě rozhodně přednější,“ zdůrazňuje a jedním dechem dodává: „Ve fotbalovém prostředí člověk nikdy neví, co bude zítra. Jedna chyba, jedno zaváhání a člověk tím rozhodčím už být nemusí. Není to tak, že bych to bral na lehkou váhu, to určitě ne. Baví mě obojí, ale v budoucnu bych rozhodně nechtěl mít jenom pískání,“ dodal na závěr.