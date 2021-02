Během první půle pro něj největší nebezpečí znamenala Hůlkova hlavička.

„Bylo to těsně před poločasem. Kdybychom inkasovali do šatny, bylo by to pro nás pak těžké,“ uvědomoval si dobře Mandous. „Byla tam po rohu skrumáž a soupeř hlavičkoval. Já jsem tam jen reflexivně nechal ruku. Naštěstí pro nás jsem to vyrazil,“ okomentoval příležitost stopera Klokanů, který zápas nakonec nedohrál.

Ve druhé půli se srazil s obráncem Zmrzlým a s roztrženou bradou a podezřením na otřes mozku zamířil do nemocnice. Podle posledních zpráv by však nemělo jít o vážné zranění.

Už bez něj měli Bohemians další nadějnou příležitost zásluhou Tomáše Necida. Zaskakující kapitán Vít Beneš snad poprvé prohrál s Necidem vzdušný souboj, zajišťující Florent Poulolo byl o kousek dál než měl a bývalý reprezentant okamžitě tvrdě pálil na brankou. Mandous ale tygřím skokem ránu zpacifikoval.

„Došlo tam k nedorozumění mezi našimi stopery, přišla nečekaná střela a vyrážel jsem to,“ konstatoval olomoucký brankář.

Své obránce za výkon pochválil. „Věděli jsme, že ani Bohemians nebudou nic vymýšlet a budou to posílat na Necida. Stopeři měli za úkol s ním svádět souboje. I když to měli těžké, tak to většinou zvládli,“ řekl.

Při posledním záblesku příležitosti, kterou měl Roman Květ pak Mandous využil dobré přípravy na zápas. Záložník Bohemians v podobné příležitosti před týdnem střelou na zadní tyč pokořil brněnského Martina Berkovce.

„Trochu mi to blesklo hlavou, že by to mohl udělat stejně. Udělal jsem si takový malý úkrok. Vím, že má výbornou kopací techniku. Naštěstí to netrefil tak dobře, že jsem mohl zasáhnout,“ řekl Mandous, kterého během duelu sužovala nepříjemná zima.

„V prvním poločase to nebylo tak hrozné, svítilo sluníčko. Ve druhém už jsem byl ale ve stínu a tam byl mráz docela velký. Cítil jsem to na nohách i všude jinde,“ přiznal.

„Snažil jsem se hodně hýbat a běhat, když byla hra na druhé straně. Jinak na to ale v zápase moc nemyslíte,“ prozradil recept, jak se zahřát.

I vzhledem k tomu byl ale rád, že Hanáci neodjeli z Prahy s prázdnou. „Terén tady byl hodně špatný. V Ďolíčku hrají dva týmy (kromě Bohemians také Pardubice – pozn. red.) a je to znát. Už před zápasem jsme věděli, že to nebude hezký fotbal pro diváky a asi to tak i vypadalo,“ řekl Mandous.

„Ve hře bylo hodně soubojů, ale myslím, že jsme v tom obstáli. Remíza je ale asi spravedlivá, a když doma porazíme Brno, tak bude mít bod velkou cenu,“ dodal.