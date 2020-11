Galapředstavení začal Mandous už v prvním poločase, kdy vychytal nejprve ránu Tomáše Ostráka pod břevno po zpětné přihrávce, a pak v závěru prvního dějství dělovku Lukáše Bartošáka na přední tyč.

„První šance byla střela z první, přesouval jsem se a šlo to do protipohybu. Naštěstí jsem to dostal ven. Druhá byla nečekaná z úhlu. Bartošák střílel to na přední tyč do šibenice. Naštěstí jsem tam ruku nechal. Byly to těžké zákroky,“ přiznal Mandous.

Sigma v utkání rychle vedla 1:0. Minelu vyrobil hned na začátku brankář na druhé straně. Dvacetiletému Vladimíru Neumannovi vypadl z rukou přímo za brankovou čáru centr Šimona Falty od rohového praporku.

„Bylo to daleko, ale zdálo se mi, že to chtěl boxovat a sjelo mu to. Až kluci mi pak říkali, že to chtěl chytat. Tohle se ale stane, takových gólů ještě bude hodně. Myslím, že to potkalo každého z nás. V minulých zápasech je zase podržel, aspoň z toho, co jsme viděli,“ prohlásil kolegiálně Mandous, jenž i po přestávce trýznil karvinské střelce.

Nepřišel si na něj ani ostřílený Michal Papadopulos, který byl před ním takřka sám po sérii šťastných odrazů.

„Neměl už asi moc síly a tak to vystřelil jen tak,trefilo mě to do nohy a kluci už to potom odklidili. Dobrá týmová práce,“ pousmál se Mandous, který Papadopulosovi vyrazil ještě jednu ránu efektním skokem.

„To už bylo trochu pro diváky, i když tady přímo na stadionu nebyli,“ culil se.

„Pro mě byl důležitý první zákrok, kterým jsem se chytil. Přece jen jsme stáli čtrnáct dnů,“ dodal.

Mandousův výkon ocenili oba dva trenéři.

„Zachytal opravdu skvěle a potvrdil, že byl v reprezentaci oprávněně,“ uvedl karvinský Juraj Jarábek.

„Aleše musím pochválit,“ konstatoval i olomoucký Radoslav Látal.

Ten ocenil i fakt, jak si odchovanec Plzně v Olomouci svou šanci vyčekal.

„Opravdu poctivě si to tady vydřel. Dobře vím, jak poctivě trénoval, i když se třeba vůbec nedostal do nominace,“ řekl Látal.

To už je pryč. Teď je Mandous v životní formě a v uplynulé reprezentační přestávce byl dokonce povolán do národního týmu.

„Asi by se dalo říct, že je to životní forma. Je mi ale jasné, že výkony je potřeba neustále potvrzovat,“ tvrdí Mandous skromně.

A ještě víc při zemi se drží při otázce, zda náhodou nemyslí na účast na letním Euru.

„Jsou tady jiní brankáři, kteří chytají světové ligy. To je vážně jiná liga. Sám jsem se o tom mohl přesvědčit,“ poznamenal.

„Za těch deset dní jsem se hodně naučil a hodně mi to pomohlo. Když člověk vidí Vaclíka, Pavlenku a Koubka, jak trénují, tak mu to dodá nový impuls,“ dodal olomoucký brankář.