Prohrál jen jednou jedinkrát – v úvodním duelu na hřišti Slavie loni na jaře. Jinak se s ním v sestavě Sigmě daří.

„Doufám, že to tak i zůstane,“ culil se Mandous, který naposledy vychytal v neděli Spartu. Hlavně zákroky ve druhém poločase proti Karlssonovi a Hložkovi si čisté konto musel zasloužit. Diváci přišli, hnali nás dopředu. Bylo to opravdu skvělé utkání, hodně emotivní,“ pochvaloval si.

Nebyl ke konci emocí možná až trochu moc?

Ke konci možná trochu ano, ale to k tomu patří. Vedli jsme 1:0, Sparta chtěla hodně srovnat. Nervy trochu tekly. Ale bylo to nakonec v pohodě.

Chvíli před koncem zůstal kousek před vámi ležet Václav Jemelka, ale sudí nepřerušil hru, za což pak sklidil velkou kritiku. Co se tam stalo?

Byl tam šlapák, v takových situacích se to těžko bude pískat. Bylo tam kolem toho hodně hráčů, naštěstí to dopadlo pro nás dobře.

Sparta vás přitlačila až v závěru. Jak jste to zvládal z branky?

Snažili jsme se hodně mluvit, abychom byli dobře organizovaní a dobře vysouvali obranu. Až na pár situací jsme to zvládli dobře. Pořád je to ale Sparta, takže si nějaké situace vypracuje.

Nejtěžší zákrok byla šance Karlssona?

Asi ano. Trochu naznačoval, že to bude dávat do protipohybu. Já jsem si ho tam i trochu navedl. Bylo hodně vidět, že to tam chce dát, takže jsem si na to jen počkal. Ještě potom na konci, když tam byl sám Hložek. Objevil se tam ještě některý z našich obránců, byla tam trochu teč. Naštěstí jsem to chytil. Nula proti Spartě je skvělá.

V prvním poločase šel na vás ještě sám Plavšič.

Tam bylo důležité, že jsem byl u něj včas a on to nestačil lépe umístit. Patou jsem to pak vykryl.

Jak jste se na Spartu chystal, když nebylo vůbec jasné, kdo za ni nastoupí?

Měli jsme sestřihy Kangy, Dočkala, Adama Hložka i Tetteha. Trochu načtené jsem je měl, ale sestavu jsme nevěděli do poslední chvíle, takže jsem se z toho snažil pochytit co nejvíc od každého hráče.

Start do jara se Sigmě skvěle vydařil.

Doufám, že to bude pokračovat. Nějakou sérii bez prohry (šest zápasů – pozn. red.) už máme a chceme na ni navázat. Šest bodů na začátek jara jsme si tak trochu vysnili, ale počítat jsme s tím určitě nemohli. Jsme moc rádi.

A taky s vámi v bráně Sigma v této sezoně ještě neprohrála.

Zatím to tak je a doufám, že to tak i zůstane. Věřím, že trenér bude mít i nadále dobrou ruku a budu chytat dál.