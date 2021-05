"Co se týká chyb, tak já jsem splachovací. Stalo se to už lepším brankářům, než jsem já, takže s přípravou na zápas nebyl problém," řekl osmadvacetiletý odchovanec plzeňské Viktorie. V nedělním duelu se neztratil. Pokryl trestňák Stancia i střelu Kuchty z otočky, dlouho držel čisté konto a naděje Hanáků na vítězství. Nestačil až na hlavičku aktuálně nejlepšího ligového kanonýra.

"Trefil to takřka dokonale," ocenil soupeře.

Jak jste viděl duel proti Slavii?

Myslím si, že by dnes zápasu víc slušela remíza. My jsme tam měli nějaké náznaky, Slavia ale taky neměla nějaké vyložené šance. Snad až na trestný kop Stancia, který je zahrává výborně. Myslím, že bod by nám slušel.

S gólovou hlavičkou asi mnoho dělat nešlo, souhlasíte?

Po zápase jsem se bavil s Honzou Kuchtou a říkal mi, že to chtěl prodlužovat. Trefil to takřka dokonale. Bohužel jsme ho na přední tyči nepokryli.

Jak těžké bylo připravit se na zápas po třech chybách z poslední doby?

Pro mě to nijak zvlášť těžké nebylo. Já jsme splachovací a nijak zvlášť jsem se tím nezaobíral. Chybu udělá každý. Stalo se to i lepším gólmanům než jsem já. Jedeme dál, nic jiného se ani dělat nedá.

Co s vámi dělá avizovaný zájem Slavie. I dnes vás trenér Trpišovský chválil. Myslíte na to?

Samozřejmě to čtu, ale vím jen tolik, co se píše v novinách. Je hezké, že mě trenér Slavie chválí, ale já jsem v Sigmě. Bojuju za ni a nic moc to se mnou opravdu nedělá.

Jak moc jste se poučili z pohárového zápasu?

Viděli jsme samozřejmě nějaká videa z toho prvního zápasu. Myslím, že jsme v prvním poločase plnili taktiku dobře. Chtěli jsme na ně nalézt a nedat jim dýchat. Postupem času nás Slavia samozřejmě svou hrou trochu předčila. V poháru podle mě ale měla o dost víc šancí. Dnes jsme si poradili lépe, i když výsledek je stejný a je to zase bez bodu.

Jan Kuchta říkal po zápase, že si byl jistý, že v závěru Sigma odpadne a oni vás předčí. Přišlo vám to tak z pozice brankáře, že spoluhráči už v závěru nestačili fyzicky?

Z toho, co jsem viděl při hře, tak jsem zaslechl různé poznatky. Přišlo mi, že jejich hráči taky tahali nohy, stejně jako naši. Nemyslím si, že by nás utahali fyzicky. Podle mě jsou kluci připravení výborně.

Už se ví, že nebude u mužstva pokračovat trenér Látal. Jak jste to přijali a hrálo to třeba roli, že jste se chtěli ukázat?

Trenér nám před zápasem hlavně říkal, že můžeme být první, kdo je porazí po více než 40 zápasech. Jinak vnímáme, že se tady tyto věci dějí, ale my s nimi nic neuděláme. Snažíme se makat naplno a neřešíme, jestli tady bude takový trenér, nebo jiný. To, že nemáme teď výsledky, to se někdy stane. Takový je sport.