Hanáci po zimní pauze vtrhli do ligy s vervou a dočkali se zasloužené odměny. Rázem jsou jen dva body od elitní šestice, a co je asi ještě důležitější, mají osm bodů náskok na jedenácté Bohemians.

„Za vstup do jarní části jsme rádi. Výhry nad Spartou si hodně cením. I když má problémy, pořád je to Sparta. Má to váhu,“ liboval si trenér Radoslav Látal po nedělním utkání.

Jeho tým protáhl sérii bez porážky, kterou držel od konce podzimu, na šest utkání.

„O šestce víme, tabulku sledujeme, ale nejdůležitější pro mě je, že z mužstva cítím jiný duch, jak jsem o tom mluvil už před startem jara,“ zdůraznil olomoucký kouč.

I on sám jako by byl oproti podzimu jiným mužem. Častou nervozitu a podrážděné reakce odhodil do kouta, mnohem častěji se usmívá. Aby také ne, když má pádný důvod. I jeho povedené tahy stojí za vydařeným startem Olomouce do jarní ligy.

JASNÁ JEDNIČKA

Tak třeba už na konci podzimu vsadil na brankáře Aleše Mandouse. Ten v úvodu sezony jen sledoval konkurenty Michala Reichla a Miloše Buchtu a sám chytal jen třetí ligu za béčko. Látal jej poslal mezi tyče do domácího zápasu se Slavií a právě od té doby se táhne série neporazitelnosti. Během zimy si pak Mandous pozici jedničky definitivně upevnil.

„Konzultoval jsem to i s trenérem brankářů a rozhodli jsme se, že na Mandyho vsadíme. Podával dobré výkony a i pro něj samotného je to lepší, když má trochu klid,“ řekl Látal po utkání se Spartou, v němž právě Mandous několika zákroky uchránil Hanákům těsný náskok.

MLADÁ PUŠKA

Trochu z nouze pak v závěru podzimu nasadil Látal i dalšího hrdinu duelu proti Letenským – Mojmíra Chytila. Dvacetiletý útočník se předvedl dobře hlavně proti Liberci. Na konci zimní pauzy mu sice přibyl konkurent v podobě Lukáše Juliše, nicméně Látal mu po povedených výkonech v přípravě našel nové místo pod hrotem. V Teplicích odvedl dobrý výkon a podílel se na gólu, se Spartou už se trefil sám.

„V Turecku nabral velmi dobrou formu. Umí pokrýt balon a těžko se odděluje od míče. Umí se dostat do šance. Zdá se jako kolohnát, ale zároveň je rychlý. Je to dobrý hráč,“ chválil Látal, který má teď příjemné starosti, koho na hrot postavit.

„Je dobře, že je kádr široký. Přijdou karty, přijdou zranění, bude potřeba sestavu trochu točit,“ pousmál se Látal, kterému v příštím kole bude chybět kvůli kartám záložník Lukáš Greššák, který mimochodem proti Spartě odehrál dost možná nejlepší utkání od letního příchodu do Sigmy.

HLADOVÝ PES

Pomoct mu mohl i parťák Radim Breite. Liberecká posila přišla teprve ve čtvrtek, Látal však s jeho zařazením do základní sestavy prý vůbec neváhal.

„Byl jsem rozhodnutý okamžitě, jakmile jsme ho získali. Je to přesně hráč, kterého jsem hodně chtěl a kterého jsme potřebovali,“ řekl Látal.

Breitemu se první partie v olomouckých barvách vydařila a vysloužil si od kouče slova chvály.

„Potřebovali jsme zhustit střed, protože Sparta měla prostředek hodně silný, a on splnil, co jsme od něj očekávali. Když jsem viděl, jak v 85. minutě napadá, tak to bylo přesně ono. Chvíli předtím sice tvrdil, že už by chtěl jít dolů, ale já jsem hned říkal, kdepak kamaráde, ty seš pes a tebe ze hřiště nedám,“ dodal Látal.

Teď jeho družinu čeká ligový duel v Opavě a vzápětí pohárové čtvrtfinále s Jabloncem. To jsou zápasy, které hodně napoví, zda to Sigma s atakem nejvyšších met myslí vážně.

„Tabulku sledujeme, ale jestli budeme tam, nebo tam, to neřešíme. Dlouho jsme neprohráli, tak to budeme chtít udržet a uvidíme,“ prohlásil trenér Látal.