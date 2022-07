„Celé soustředění bylo super. Je škoda, že jsme generálku se Sivassporem nedotáhli do vítězství, bylo by to ještě lepší. I když jsme první dva zápasy prohráli, oba i tak byly kvalitní,“ hodnotil pro klubový web Radim Breite, kterému trenéři svěřili pro novou sezonu kapitánskou pásku po končícím Romanu Hubníkovi.

„Není to podstatné, kdo je kapitán. Důležité je, aby s tou volbou souhlasili ostatní, ale jinak je jedno, kdo to má. Nijak se k tomu neupínám. Hlavní je, abychom šlapali jako mančaft,“ prohlásil Radim Breite.

Uničov má hubenou výhru, kouč ale spokojený nebyl

Ten věří, že výsledky Sigmy budou lepší než v přípravě, kterou olomoucký celek zakončil s bilancí dvou výher, dvou remíz a čtyř porážek. Poslední duel s tureckým Sivassporem však šlo podle Breiteho o kvalitní zápas, ve kterém si český zástupce vytvořil spoustu šancí, ale prosadil se pouze Antonín Růsek.

„Je škoda, že jsme neproměnili šance, protože jich bylo docela dost. Nadřeli jsme se a v podstatě jsme dostali gól z jedné chyby. Celkově to byl ale kvalitní zápas, v němž jsme úplně nechytili začátek, hodně jsme kazili. Zvykali jsme si na hřiště, protože i když se to nezdálo, tak to hodně skákalo. Od nějaké 25 minuty jsme začali dobře kombinovat,“ vrátil se ještě k duelu majitel 208 startů v české nejvyšší soutěži.

Nový ročník odstartuje Sigma pikantní soubojem s Baníkem Ostrava. Ve Vítkovicích se představí v sobotu od 16 hodin.

Kouč Derco o Kuvajtu: Chci cup. Ramadán omezoval, ale musíte se přizpůsobit